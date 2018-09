Cansada del acoso del jefe

Hola Doctora Corazón, soy un chava de 20 años, no sé si soy bonita, pero no me ha faltado amigos con quien compartir. Ahora estoy siendo acosada por mi jefe.

Yo trabajo en una dependencia del gobierno y este tipo todo el día me está molestando. Siempre me pide que salgamos a tomar cervezas. Nunca le he dado pie a nada, es más, sabe que me molesta y veo que lo disfruta. No quiero perder mi trabajo porque de él depende mi mamá. Sandra, 33 años



Respuesta

Entiendo tu necesidad de tener empleo, pero si tú no frenas a este jefe abusivo no va a parar hasta conseguir lo que desea. Evalúa qué tan capaz te sientes de denunciar su acoso. Hay mecanismos en el sector público donde se puede denunciar a jefes como el que describes. El reto es que te atrevas a hacerlo. O desde ahora ponte a buscar otro trabajo, el que tienes no es el único en el mundo.