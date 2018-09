No sabe qué hacer con su amante

Doctora Corazón, te cuento que tengo una relación extra matrimonial y la verdad es que mi muchacha me gusta mucho, a pesar de que yo quiero a mi esposa también.



Lo que pasa es que desde hace tiempo mi otro flanco quiere tener un hijo y asegura que si no es mío no será de nadie. Yo no quiero eso, porque yo ya crié a dos hijos y ahora cada uno está haciendo su vida. Y, por otro lado, como que si se entera mi mujer seguro me corre de la casa. El confundido



Respuesta

Querido Confundido, si ya sabes que no quieres tener un hijo con tu amante debes ser honesto y decirle lo que me dices a mí, que ya tienes hijos y no quieres tener más porque no quieres cambiar pañales ni mantenerlo y también porque sabes que no vas a verlo como has visto a los hijos que tienes con tu mujer.



Por otro lado, esa mujer tiene derecho a reproducirse, así que si no vas a poner tu parte para que ella sea madre, ¿qué sigues haciendo con ella? No es justo que sigas engañándola y engañándote, sólo te gusta tener sexo con ella y verla a ratos sin las obligaciones que tienes con tu mujer. Sé claro y deja de jugarle al tonto.