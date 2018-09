Productos que puedes guardar en el refrigerador

Existen algunos trucos caseros muy efectivos con respecto a la conservación de algunos productos cosméticos. La temperatura del refrigerador es usualmente la misma, por tanto los componentes de ciertos cosméticos se mantiene.

Los orgánicos son los que se recomiendan conservar en la refrigeradora por no tener ningún preservante químico. Aquí algunos de los más populares y otros que no lo son tanto.





1. Perfumes y fragancias. Lo ideal es tenerlos en un lugar donde no reciban la luz directa del sol. El guardarlos dentro del refrigerador ayudará a que conserven su olor original y no se afecten los aceites esenciales. Las aguas de colonias son las que se pueden conservar en el refrigerador de preferencia.





2. Esmaltes de uñas. La temperatura ambiente o el calor excesivo secan el esmalte y lo vuelven espeso. Con una baja temperatura lograrás mantenerlo líquido y sin alteración en el color.





3. Contorno de ojos. Los ingredientes que las componen conservarán sus propiedades y además duplicarás su efectividad, pues gracias a la temperatura reduces la molesta hinchazón.





4. Productos que tenga vitamina C. Este ingrediente tiende a descomponerse rápidamente, por lo que al guardarlo en el frío durará mucho más.





5. Bases de maquillaje líquidas. La mayoría de las bases se componen de ingredientes que pueden separarse con los cambios de temperatura, provocando que caduquen más rápido o que pierdan efectividad.