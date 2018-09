Diez hitos de la Semana de la Moda de Nueva York







Nueva York, Estados Unidos | AFP



La semana de la moda de Nueva York culminó la noche del miércoles con la audaz fiesta de Rihanna en Brooklyn para lanzar su línea de lencería Savage x Fenty, un honor antes reservado al respetado diseñador Marc Jacobs, que esta vez quedó penúltimo.



La NYFW cruza ahora el Atlántico hacia Londres, Milán y París, pero dejó 10 hitos:



1. Pura alegría

Con un derroche de colores los diseñadores buscaron conjurar las inquietudes sobre el gobierno Trump, el calentamiento global y la crisis del liberalismo occidental.



Amarillo y verde limón o mostazas abundaron en Carolina Herrera, Kate Spade, Michael Kors, Escada, Marc Jacobs o Matthew Adams Dolan.



"Especialmente hoy, cuando las cosas son pesadas, oscuras y difíciles y no sabemos el camino, es bueno enfrentar esto con un toque de levedad", dijo a la AFP Niall Sloan, director creativo de Escada.

Rihanna presentó su línea de lencería Savage x Fenty





2. Feliz cumpleaños

Muchas marcas celebraron sus aniversarios esta temporada, comenzando por Ralph Lauren, que festejó su medio siglo con una gala en Central Park llena de invitados VIP como Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Hillary Clinton.



La francesa Longchamp celebró sus 70 años con un show en el World Trade Center con vistas increíbles de Manhattan, y Escada debutó en la NYFW para celebrar sus 40 años.



3. Abanico racial



Durante muchísimos años las modelos negras o asiáticas en las pasarelas fueron casi inexistentes, pero esta temporada, las hubo de todos los colores. Pyer Moss solo usó modelos negras, y la diversidad fue notoria en Kate Spade, Tory Burch y Hugo Boss.



La mayoría de las modelos fueron delgadas, pero Michael Kors, como es su tradición, usó modelos con más curvas, al igual que Sies Marjan y Zero+María Cornejo, que puso a desfilar a artistas, estudiantes y activistas de varios países.



4. Brooklyn



El distrito más poblado de Nueva York -que si fuese contabilizado como una ciudad sería la cuarta de Estados Unidos- acogió más desfiles que nunca, empezando por la nueva colección de lencería de Rihanna, pero también a Pyer Moss que celebró el poder negro y a Eckhaus Latta.

Kate Spade se sumó a la tendencia de modelos de toda raza y talla

Ralph Lauren celebró su 50 aniversario



5. A votar



Nueva York celebra sus primarias demócratas a la gobernación del estado este jueves, y muchos diseñadores aprovecharon para urgir a todos a votar.



El favorito de la alfombra roja Christian Siriano apoyó públicamente a la actriz de 'Sex and the City' Cynthia Nixon, presente en el desfile. Nixon busca destronar a Andrew Cuomo y convertirse así en la primera mujer en gobernar el estado.



"Usa tu voz y vota", pidió la diseñadora chileno-estadounidense María Cornejo en las notas de su desfile. "Soy una votante", leía la muñequera de una de sus modelos.



6. Mujeres trabajadoras



La consigna es ropa cómoda y relajada, elegante para la oficina pero que no te haga perder tiempo cuando corres entre la oficina, la familia y el gimnasio.



Escada modernizó los trajes de pantalón y chaqueta de los años '80, con hombreras más pequeñas, cortes más fluidos y zapatillas deportivas.



Tom Ford regresó a sus orígenes en Gucci con faldas rectas, mientras Kate Spade ofreció vestidos y sandalias de plataforma que pasan fácilmente del día a la noche.



7. Pelea entre raperas



Nicki Minaj y Cardi B, dos de las raperas y cantantes de hip hop más famosas de Estados Unidos, casi se van a los puños.



Videos en YouTube y Twitter mostraron a las dos en una terraza siendo separadas por guardias de seguridad mientras Cardi B insulta a su rival y le lanza un zapato. Una fotografía tomada enseguida después muestra a Cardi B con un chichón sobre su ojo izquierdo.



Según el sitio TMZ, Cardi B acusó a Minaj de difamarla. Cardi B se quejó luego de que Minaj la criticó como madre.



8. En ascenso



Algunos gustan decir que la NYFW no es audaz y que Europa es más creativa, pero hubo muestras de nuevo talento. Sies Marjan, la marca del diseñador holandés Sander Lak, viene en subida desde su nacimiento en 2016.



La marca neoyorquina independiente Vaquera, que quiere redefinir el lujo y desacartonar la NYFW, también fue celebrada por su originalidad y humor. Al igual que Sies Marjan, Vaquera puso a amigos y a familiares en la pasarela de una escuela secundaria pública de Manhattan.



Kerby Jean-Raymond está poniendo a Pyer Moss en el mapa y Wes Gordon trajo aire fresco a su primera colección para Carolina Herrera.



9. Kaia Gerber



La hija de la exsupermodelo Cindy Crawford y de su esposo Rande, de 17 años, estuvo en todos lados: desfiló para Tom Ford, Calvin Klein, Ralph Lauren, Longchamp y Proenza Schouler.



10. Flecos



Hubo flecos por doquier, de Coach a Michael Kors y Longchamp o Vaquera, adornando mangas, carteras, faldas, shorts y tops.

Fresca y casual a lo Tory Burch