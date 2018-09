Sigue celando a su ex pareja y ya no son nada

Qué tal Doctora Corazón, la verdad es que quiero saber cómo hacer para ya no sentir celos de mi ex, ya que siento que anda con alguien más, pero ella me lo niega, y sigue viviendo ella en casa de mis papás, entonces no sé cómo hacerle para ya no sentir celos. Guille



Respuesta



Querido Guille, ¿qué hace esa ex novia en casa de tus papás? Tú sabrás, pero el reto es que aprendas a sacarla de tu vida, ya que parece que no puedes sacarla de tu casa. Date cuenta que el único que sufre eres tú, ya que ella está haciendo su vida aunque a ti se te haga moño el hígado. Aprende a soltar, lo que no te toca no te toca. Ella ya es harina de otro costal. Su relación acabó.