¿Qué dicen los colores? Parte II   

Los colores tienen un lenguaje que se habla con el inconsciente; definen nuestros espacios, influyen en cómo nos perciben los demás, incluso nos dicen mucho acerca de los alimentos que consumimos.



Los colores pueden estimular o inhibir la conversación, invitarnos a permanecer en un sitio o a irnos rápido.

Los mercadólogos, artistas y decoradores saben bien que los colores influyen de manera dramática en el estado de ánimo, los sentimientos, las emociones y los deseos de compra.



¿Sabías, por ejemplo, que los estudios de mercado han demostrado que 87.4 por ciento de los compradores habituales eligen un producto con base en su color?



¿Cómo los colores logran persuadirnos?

Los colores son vibraciones electromagnéticas, pulsaciones de energía. Cada color tiene una longitud de onda determinada y dichas ondas vibran de manera distinta en el espectro que nuestros ojos perciben. El cerebro y el corazón decodifican dicha información, la cual provoca determinadas sensaciones físicas y anímicas.



Si bien hay colores cuya percepción, efecto y significado son universales, otros son más subjetivos. Sin embargo existen disparadores generales que actúan en el nivel psicológico. Saber un poco acerca de lo que cada color pulsa nos puede servir para comprender más su influencia.



A continuación te comparto la energía de algunos colores:

Tabla de significados

influencia física (if)

Impacto psicológico positivo (ip+)

Impacto psicológico negativo (ip-)



AMARILLO. Es símbolo de luz y alegría. (if): aumenta la presión sanguínea y la velocidad del pulso y la respiración, tal como lo hace el rojo, pero de forma menos estable. (ip+): su energía transmite claridad; se relaciona con lo nuevo y moderno. La persona que lo usa manda el mensaje de tener un carácter activo, desinhibido, alegre y optimista.



Este color es la mejor opción para levantar el ánimo, particularmente en un día nublado. Resulta ideal para las personas que trabajan con niños, ya que a ellos les encanta este color. Es más sugerente que estimulante y resulta fácil de distinguir cuando se encuentra entre muchos otros. (ip-): transmite impulsividad, volatilidad y poca constancia.



NEGRO. Es la negación del color. (if): transmite un ánimo depresivo. (ip+): su energía es formal, sofisticada, misteriosa y fuerte. (ip-): impone distancia, es señal de negatividad y de luto.



Este color provoca una barrera de comunicación con las personas, especialmente con los niños y la gente mayor. Quien para vestir elige el negro de manera cotidiana manifiesta una actitud extrema de renuncia generalizada, una protesta inflexible contra el estado de cosas, pues siente que nada es como debería.



VIOLETA. Es símbolo de encantamiento, de un estado mágico en el cual los deseos se cumplen. Sus diversas tonalidades incluyen el morado, el ciruela y el lila. (if): invita a soñar.



Es el favorito entre los preadolescentes. (ip +): revela a alguien imaginativo, sensible, intuitivo y original. Quien prefiere el violeta desea ser hechizado, al mismo tiempo que quiere embelesar y fascinar a los demás.



Resulta excelente para las situaciones que requieren diplomacia. (ip-): en un hombre puede crear desconfianza. Una mujer debe evitarlo cuando la situación amerita discreción o al acudir a una entrevista de trabajo, ya que puede reflejar individualismo o inconformidad.



Los colores comunican la variedad, la belleza y el contraste del mundo. Gracias al centro de la retina, llamada fóvea, podemos apreciarlos su variedad de gamas, lo cual me parece un milagro.