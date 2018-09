Adolescentes quieren tener relaciones sexuales sin condón

¿Qué tal, Doctora Corazón? ¿Qué anticonceptivo es el más seguro que no sea el condón?, te lo pregunto porque de plano a mi novio y a mí no nos gusta, pero no queremos privarnos del sexo. Saludos. Ricarda, 17 años.



Respuesta

Querida Ricarda, tendrías que ser tú la que use algún método anticonceptivo, pero debes saber que el único método que ayuda contra las infecciones de transmisión sexual es el condón, así que tu novio y tú tendrán que comprometerse a tener relaciones sexuales sólo entre ustedes.

Lo mejor es que acudas a un médico para que te recete el método al que puedas apegarte y no falles en su uso, ya que si escoges, por ejemplo, pastillas y olvidas una toma quedarás desprotegida y puede ocurrir un embarazo no deseado.

Realmente el método más accesible a los jóvenes que no quieren anunciar a sus padres que tienen sexo es el condón, pero se vale que traten otro método anticonceptivos si para ustedes el placer del sexo está solamente en no usar condón