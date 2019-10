Identifican ocho polos para el desarrollo económico de Honduras

“En un 20% del territorio hay actividad” Por Jordi Prat, economista del BID. Honduras espontáneamente, no es que alguien dijo ‘vamos a hacer que San Pedro Sula sea la capital industrial y manufacturera de Honduras, y que Tegucigalpa sea el segundo desarrollo territorial’. El punto es que del 100% del territorio, Honduras genera actividades productivas en más del 20%. Uno empieza a preguntarse: ¿qué es lo que pasa y por qué pasa eso? Ha habido fenómenos migratorios, en que la gente sale porque no hay oportunidades y también porque mucha gente hace lo mismo que hacía hace 20 años. Que un país sea altamente rural no es problema, el problema es que el 75% de la gente del área rural son informales de subsistencia, que lo que hacen es producir lo que producían de la misma forma que sus padres y sus abuelos. No nos estamos modernizando; sí habrán casos específicos donde se ha logrado una modernización importante, pero no nos modernizamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, nos planteamos realizar un estudio para ver si geográficamente tiene sentido ver cómo se ha estado desarrollando Honduras y llegamos a algo donde pensamos o proponemos. En economía a uno siempre le dicen que tiene que diversificar la canasta que produce y las inversiones. Entonces, ¿por qué en Honduras no hemos diversificado geográficamente y por qué invertimos solo en dos o tres puntos? Haciendo esa pregunta, primero hicimos un diagnóstico y vimos los desafíos del país, cuáles son las cosas que deberíamos estar produciendo y qué deberíamos hacer. Junto con GeoAdaptive LLC usamos tecnología geoespacial y satélites, para ver cómo es Honduras, ver dónde están los centros de población, la gente educada, los centros productivos y qué cosas podríamos estar haciendo en cada lugar.