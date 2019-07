Nájera sigue proceso para el retiro de su declaración de culpabilidad

TEGUCIGALPA.

Para el jueves 18 de julio, el exdiputado Fredy Renán Nájera Montoya presentará un memorándum complementario para el retiro de su declaración de culpabilidad.

El documento de solicitud fue presentado ante la Corte de Nueva York de Estados Unidos, donde se le sigue un juicio al excongresista hondureño por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

La presentación se hace basada en evidencia recién descubierta, asegurando en el documento que el abogado Víctor E. Rocha, que lo defendió anteriormente, usó declaraciones falsas.

“Las declaraciones del abogado Rocha en las que se basó el tribunal para formular conclusiones objetivas y legales son falsas”, afirma el documento publicado por la Corte que envió el equipo legal de Nájera.

Antecedentes Fredy Nájera se entregó a la justicia estadounidense en marzo del año 2018; en EEUU es acusado por narcotráfico.

En la audiencia de cambio de declaración de culpabilidad celebrada el 10 de diciembre de 2018, Nájera notificó a la Corte que pidió al abogado Rocha que obtuviera el testimonio de Ramón Matta y Wilter Blanco, ambos en cárceles de EEUU.

En respuesta, el abogado Rocha declaró: “En lo que respecta al señor Matta, ese es el posible testigo del Gobierno, y realmente no sé lo que va a decir, y nunca he tratado de entrevistarlo, pero dudo que estaría dispuesto a acudir a los tribunales para declarar cualquier cosa, ya que no ha sido acusado”.

Rocha representó a Juan Ramón Matta Waldurraga durante casi dos años y a pesar de ello nunca intentó entrevistar a Matta, por lo cual el defensor jugó con un conflicto de intereses, según argumentos de Nájera.

Según documentos de la Corte, Nájera abusó de su posición como congresista desde 2008 hasta 2015, “para dirigir actividades de narcotráfico a gran escala y violentas. El exdiputado ayudó a distribuir más de 30 toneladas métricas de cocaína a través de diversos medios y empleó equipos de seguridad que usaban armas de grado militar, incluidas ametralladoras y lanzagranadas propulsadas por cohetes”.