SAR: No hay planes de bajar o aumentar los impuestos

Tegucigalpa, Honduras.



Reducir o aumentar los impuestos no está contemplado en la actual administración, dijo la titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.



“No hay espacio ni para aumentar y creo que tampoco para hacer más reducciones. Acordémonos que en los últimos cinco años no ha habido un tan solo decreto que incremente una tan sola tasa, más bien se han revisado a la baja”, manifestó Guzmán.



Mencionó que entre los últimos decretos aprobados está el de la exoneración del 15% del impuesto sobre ventas (ISV) para el sector agrícola y el de la revisión del 1.5% del impuesto sobre la renta (ISR). Las declaraciones de Guzmán responden a la propuesta de autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIT), quienes consideran necesario reducir la presión tributaria. Asimismo hacer un exhaustivo análisis del presupuesto.



Afirman que el aumento en la recaudación de impuestos no ha contribuido a reducir la pobreza.



Por el contrario, dijo Pedro Barquero, director de la CCIC, la pobreza se ha incrementado en 5% en la última década en el país.



Comparación



El sector privado hondureño reclama una menor presión tributaria, ya que en 2017 cerró en 18% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto a criterio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y otras gremiales privadas le resta competitividad a Honduras y ahuyenta la inversión a diferencia de otros países de la región como Guatemala, que tiene menos impuestos.



Sin embargo, la titular del SAR dice “que pretenden manipular los términos. Siempre comparan con Guatemala, pero no le muestran a la ciudadanía qué es lo que significa la presión tributara”. Explica que no significa que Guatemala tenga cargas impositivas menores a las de Honduras. “Ellos tienen un 25% de renta igual que nosotros, lo que pasa que viene saliendo de un escándalo de corrupción en temas fiscales y Guatemala no recauda”, afirmó la funcionaria.



Guzmán dijo que por parte del gobierno hay voluntad para lograr el pacto fiscal.