México: Rescatan a hondureños y otros migrantes que pasaron 20 horas dentro de un tráiler

Ciudad de México.

Amontonados, soportando calor, sed y hambre, así viajaron durante más de 20 horas decenas de indocumentados que fueron detectados anoche en la caja de un tráiler en Nuevo León, México.



El sacrificio de viajar en malas condiciones no sirvió de nada para los 81 adultos y 38 menores centroamericanos, debido a que se quedaron a 25 kilómetros de llegar a la frontera de Tamaulipas.

Elementos del Ejército que tenían instalado un retén en el tramo de la vía detectaron que metros antes de pasar por el equipo de inspección no intrusiva de rayos gamma un tráiler se detuvo y de la unidad bajó el chofer para huir.



Ante esa situación los militares persiguieron al chofer y lo detuvieron. No se proporcionó su nombre.



Aunque no dijo nada sobre el motivo de su huida, los soldados se acercaron al tráiler y del interior de la caja escucharon gritos y golpes en la lámina.



Tras abrir las puertas, los soldados se llevaron una sorpresa al ver las malas condiciones en las que viajaban los migrantes, en su mayoría de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

La mayoría estaban sedientos, con hambre, pero alegaron sentirse mal por el fuerte olor a orines y excremento que había en la caja.





"Yo, la verdad, sí me sorprendí, viajaban en malas condiciones", dijo uno de los militares que participaron en el rescate de los indocumentados.



Posteriormente policías de Fuerza Civil, rescatistas de Protección Civil estatal y personal de Salud atendieron a las personas.



Cinco de los migrantes escaparon cuando los policías subían al resto de detenidos a un camión.