Woodward va por la dimisión de otro presidente, Donald Trump

Washington, Estados Unidos.

El periodista Bob Woodward reiteró hoy sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, al afirmar que "nunca" había visto a un mandatario "tan alejado de la realidad", un día antes de que se publique su polémico libro sobre el actual inquilino de la Casa Blanca.



"Nunca he visto un momento en el que el presidente esté tan alejado de la realidad de lo que está ocurriendo", dijo Woodward en una entrevista con la cadena NBC.



Woodward advirtió, asimismo, que la actitud del mandatario amenaza la seguridad nacional.



"Esto no ha sido tratado con suficiente seriedad. Las cosas -algunas de las cosas- que Trump hizo y hace ponen en riesgo la propia seguridad nacional", agregó.



Desde que se conocieron la pasada semana algunos extractos del libro de Woodward, que lleva por título "Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca") y que saldrá a la venta mañana martes, el mandatario ha cargado de manera reiterada contra el periodista, cuya obra ha calificado de "estafa" por contener fuentes anónimas.





El periodista subrayó que "los sucesos (que relata el libro) no son anónimos".

"Hay fechas, hay horas, quién participa, la mayoría de las veces el propio presidente y lo que dice", afirmó.



Woodward, cuyo trabajo publicado en el Washington Post sobre el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon (1969-1974), ha explicado que basó su libro en entrevistas con testigos de los entresijos de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato.



Trump, por su parte, volvió a atacar al reputado periodista y aseguró hoy que él se encargará de "escribir el verdadero libro" sobre su Gobierno. EFE