NYT: Gobierno de EEUU se reunió con militares venezolanos rebeldes

Nueva York, Estados Unidos.



El Gobierno de Estados Unidos mantuvo varias reuniones secretas con militares rebeldes de Venezuela contrarios al presidente Nicolás Maduro, informó ayer el diario New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano.



Según el periódico, las reuniones comenzaron en otoño del año pasado y continuaron hasta este año.



Durante esas conversaciones, las cuales fueron celebradas en el extranjero, los militares venezolanos aseguraron al Gobierno estadounidense que representaban a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas que no estaban de acuerdo con Maduro.



La Casa Blanca, preguntada por esta información, precisó al diario en un comunicado que era necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia”, con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el Gobierno de Maduro”.



Una situación delicada



Un funcionario de alto nivel del Gobierno estadounidense explicó al New York Times que “después de muchas discusiones acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos”; pero finalmente las conversaciones no tuvieron el resultado deseado por parte de los venezolanos y los funcionarios estadounidenses decidieron no apoyar a los militares rebeldes.



El rotativo recuerda que el año pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que tenía una “opción militar” para Venezuela.



Una salida pacífica



Sin embargo, ayer, a pesar de no negar la información publicada por el diario neoyorquino, la Casa Blanca adoptó un tono más conciliador y expresó su “preferencia” por una “vuelta a la democracia en Venezuela pacífica y ordenada”.



En una reacción luego de la publicación, Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que “El Gobierno de Estados Unidos escucha a diario las preocupaciones de venezolanos de todo tipo, ya sean miembros del partido gobernante, de las fuerzas de seguridad, representantes de la sociedad civil o alguno de los millones de ciudadanos forzados por el régimen a abandonar el país”, declaró



Presos políticos



El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió ayer al papa Francisco que interceda por los “presos políticos” del país y que ayude a impulsar, junto con la comunidad internacional, “el restablecimiento de la democracia” en esa nación.



El presidente del Legislativo, Omar Barboza, hizo estas peticiones al sumo pontífice durante una reunión a puertas cerradas celebrada este sábado en el Vaticano y de la cual trascendieron pocos detalles, informó el Parlamento en un comunicado.



Barboza “entregó la lista de los 349 presos políticos que hay en el país, indicando el lugar de reclusión de cada uno de ellos”, se informa en el texto. Según la oenegé Foro Penal, que defiende a muchos de los “presos políticos” del país, hay unas 280 personas que permanecen privadas de libertad por delitos de conciencia.



El líder opositor Leopoldo López y el diputado Juan Requesens, detenido este último bajo la acusación de estar implicado en un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, son las caras más visibles de los “presos políticos”.