López Obrador proyecta elevar producción petrolera de México en su gestión

México.



El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió hoy a elevar la producción petrolera del país durante su sexenio (2018-2024) que iniciará el 1 de diciembre.



"Tenemos ya una proyección y queremos llegar a finales del sexenio a una producción de cuando menos 2,6 millones de barriles diarios, es decir aumentar 800.000 barriles de la producción actual a finales del sexenio", dijo López Obrador en conferencia de prensa en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, sureste mexicano.



"Necesitamos esta cantidad de crudo porque si no, no podríamos ser autosuficientes en producción de gasolinas", añadió el político tras una reunión con empresarios petroleros.



El izquierdista recordó que en 2004 la producción fue de hasta 3.4 millones de diarios y la meta de su gobierno es de 2,6 millones porque también invertirá en energías renovables y "no queremos extraer petróleo de más porque es la herencia que le vamos a dejar a la nueva generación".



El objetivo, dijo, es reactivar las áreas de exploración y explotación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el plan implica un manejo racional por ser un producto no renovable.



López Obrador señaló que para ese programa emergente se destinarán unos 3.900 millones de dólares adicionales al presupuesto que estimó, a finales de julio en 16.300 millones de dólares.



Señaló que la producción actualmente es similar a la de 1975 por lo cual calificó como "un rotundo fracaso" la reforma energética, impulsada por el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.



Sobre los contratos asignados a empresas extranjeras en las licitaciones de rondas de exploración y perforación de pozos de la reforma energética, López Obrador señaló que se revisarán los 107 contratos.



El rescate del sector energético será uno de los ejes de la administración del Gobierno del López Obrador.