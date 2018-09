Presentadora denuncia estar cansada de que la llamen negra

Bruselas, Bélgica.



Una presentadora del boletín meteorológico de la televisión estatal belga (RTBF) denunció en un vídeo los insultos racistas que afronta desde que aparece en televisión, generando miles de mensajes de apoyo en las redes sociales.



"Me decidí a hacerlo público porque hay demasiada gente que piensa que el racismo en Bélgica no existe", explica la presentadora Cécile Djunga en un vídeo publicado en su cuenta en Facebook la noche del miércoles y visto más de 850.000 veces en unas 20 horas.



"Escuchar 'Sucia negra, vuelve a tu país', no es divertido. De hecho, estoy harta", explica con lágrimas en los ojos. "Yo me siento belga (...) Ahora, dejen de decirme que vuelva a mi país, porque estoy en mi país", agrega en este vídeo de cinco minutos.



Djunga urge a las personas que podrían sufrir también acoso a unirse a ella. "Yo digo esto porque soy negra, pero hay gente que también es gorda, musulmana, árabe, pelirroja, que lleva gafas (...) El acoso virtual afecta", insiste la también actriz.



Jean-Paul Philippot, administrador general de la RTBF, expresó el jueves en la cadena su "rabia" por los ataques a la presentadora de la información meteorológica.



"El racismo es un crimen y se puede perseguir penalmente en Bélgica", indicó Philippot, avanzando que estudiarán "cualquier acción" para llevar ante la justicia a los autores. "No hay impunidad para el racismo", agregó. AFP