EEUU convoca Consejo de Seguridad de la ONU por crisis en Nicaragua

Nueva York, Estados Unidos.

Estados Unidos llevó la crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, pese a la oposición de varios Estados miembros.



La delegación estadounidense convocó este miércoles una reunión de emergencia sobre la situación en Nicaragua y Venezuela.



Lo hizo a pesar de las protestas de países como Rusia y China, dos miembros permanentes, que defienden que esas crisis no plantean un peligro para la paz y la seguridad internacional y, por tanto, no deben figurar en la agenda del máximo órgano de decisión de la ONU.



"Si no creen que Nicaragua es una cuestión de paz y seguridad, les pido que hablen con los nicaragüenses", respondió tras escuchar esa postura Nikki Haley, la embajadora estadounidense ante la ONU.

"Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tela corrupta, los dos son estudiantes de la misma ideología fallida y los dos son dictadores que viven atemorizados de su propio pueblo", agregó Haley.



Según la diplomática, el Consejo "no puede ser un observador pasivo" mientras la situación en Nicaragua sigue deteriorándose.



"Cada día que pasa, Nicaragua avanza por un camino conocido. Es un camino que Siria ha seguido, es un camino que Venezuela ha seguido", insistió Haley.



En el caso de ambos países, recordó, lo que algunos consideraban una situación interna ha terminado por afectar a los países vecinos y desestabilizar regiones enteras.



Haley destacó en ese sentido que el "éxodo" de nicaragüenses "desesperados" ya ha comenzado, con más de 25,000 personas escapando a Costa Rica desde el inicio de la crisis.

Según aseguró, un desplazamiento masivo de migrantes y demandantes de asilo puede desbordar a Centroamérica.



"Hoy EEUU se solidariza con la gente de Nicaragua. No sólo porque creemos en los derechos humanos fundamentales y esperamos que se respeten, sino porque nuestro futuro está ligado al de nuestros vecinos en las Américas", insistió.



La embajadora estadounidense, que este mes preside el Consejo de Seguridad de la ONU, encabezó hoy la primera reunión de este órgano sobre la crisis nicaragüense.



A la celebración de la cita se opusieron varios Estados miembros y la propia Nicaragua, que defendieron que la situación no compete al Consejo de Seguridad y que acusaron a EEUU de inmiscuirse en los asuntos internos del país.