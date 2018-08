La Cicig y EEUU se pronuncian ante la decisión del Gobierno de Guatemala

Ciudad de Guatemala.

El portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Matías Ponce, agradeció hoy las "infinitas muestras de apoyo" recibidas después de conocerse que el Gobierno no renovará el mandato de este ente, que vence en septiembre de 2019.



"El comisionado agradece las muestras de apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de todos los periodistas nacionales e internacionales", aseguró el vocero desde la puerta de la sede de la Cicig, ubicada en la zona 14 de la capital.



Ponce no hizo mención alguna a la decisión del Gobierno y agregó que por ahora están "expectantes" y que informarán a la prensa "de lo que suceda".

El presidente Jimmy Morales, a quien la Cicig y la Fiscalía pidieron desaforar para que pueda ser investigado sobre la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en 2015, anunció hoy que no solicitará la renovación del mandato de este ente.



En su comparecencia ante los medios, donde no aceptó preguntas, ordenó además la inmediata transferencia de las capacidades de la Cicig a las instituciones locales de seguridad y de justicia, pues según él son los más interesados en mantener la lucha contra la corrupción.

Por su parte, la embajada de los Estados Unidos, indicó que está consciente de la decisión del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional y que está comprometida contra la corrupción y la impunidad.