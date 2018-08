Pareja española abandonó a niña adoptada tras descubrir su verdadera edad

Nueva Delhi, India.



La polémica ha estallado en la India después de conocerse que una pareja española abandonó a una niña india que habían adoptado el pasado enero tras descubrir que la menor tenía supuestamente 13 años de edad y no 7 como indicaban sus papeles, informaron hoy a Efe fuentes oficiales de ambos países.



"Es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He pedido a nuestro embajador en España, D.B. Venkatesh Varma, que la devuelva inmediatamente a la India, donde nos aseguraremos de su reinserción y custodia", escribió en Twitter la ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi.



La pareja que adoptó a la niña reside en Zaragoza, en el norte de España, y la menor permanece en la ciudad en el Centro de Observación y Acogida de Aragón, dijo a Efe el director general del Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA), Deepak Kumar.



"Los padres afirmaron que fueron engañados respecto a la edad real de la niña, se impulsó el proceso de adopción de la menor dando una información errónea", afirmó Kumar, quien aclaró que la joven llegó a España el pasado 18 de enero.



La fuente explicó que las autoridades indias están estudiando si la menor desea regresar a su país natal o quedarse en España, ya que la niña posee la nacionalidad española al haber sido adoptada, de acuerdo con el convenio que regula las adopciones internacionales.



La pareja española se puso en contacto por correo electrónico con CARA para denunciar que descubrieron que la niña tiene al menos 13 años de edad y no 7 como aparecía en los papeles de la agencia de adopción Udaan, situada en el estado central indio de Madhya Pradesh.



Según Kumar, "a primera vista, (la edad) ha sido establecida en España, pero nuestras propias agencias están verificándolo, para lo que se ha formado un comité".



El director general afirmó que la embajada india está en contacto con las autoridades españolas, y precisó que la niña podría permanecer con una familia de acogida o ser enviada a un centro hasta que sea nuevamente adoptada o regrese a la India.



Una fuente del Gobierno de Aragón, que pidió no ser identificada, confirmó a Efe que la niña está bajo tutela del servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.



"Se está trabajando en coordinación con las autoridades indias para garantizar los derechos de la menor y buscar alternativas", explicó.



El director de CARA en el estado de Madhya Pradesh, Ramachandra Reddy, aseguró a Efe que el organismo examinará "muy pronto" los documentos originales de la adopción, en manos de la agencia india.



CARA ha recibido "un par" de quejas de otras familias que adoptaron a menores con Udaan, según la misma fuente, aunque no añadió más detalles.



Las autoridades indias trataron sin éxito de inspeccionar los documentos hace unos días, explicó a Efe otro miembro de CARA en Madhya Pradesh, Durgesh Keswani.



La fuente, que participó personalmente en la inspección, dijo que los responsables de Udaan se negaron a entregar los papeles a los funcionarios indios.



Keswani señaló además que en el centro se habían producido otras irregularidades, como que tres hombres estaban al cargo de dos niñas mayores de seis años, cuando la ley estipula que solo el personal femenino puede cuidar a las niñas que superen esa edad.



Según datos del Gobierno indio, en el gigante asiático se adoptaron entre abril de 2016 y marzo de 2017 3.210 menores, 578 de ellos por padres extranjeros. EFE