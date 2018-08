Matan a 300 tortugas en peligro de extinción en México

Ciudad de México.

Unas 300 tortugas golfinas, una especie en peligro de extinción, fueron encontradas hoy en frente de las costas de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, donde murieron al quedar atrapadas en redes de pesca atuneras, informaron a Efe autoridades locales de Protección Civil.



Los ejemplares de esta especie, que es la más pequeña de las tortugas marinas, fueron encontradas en las costas de Barra Colotepec, cercana a la turística población de Puerto Escondido, donde probablemente se dirigían para desovar.



Protección Civil de Oaxaca confirmó la muerte de las tortugas, después que los pescadores de la zona intentaran rescatarlas sin éxito.



Los animales "habrían quedado atrapadas en redes de barcos atuneros", indicó el organismo mediante un mensaje de Twitter, al tiempo que señaló que la Profepa investigaría la pesca incidental de la tortugas.





"No hemos recorrido la red en su totalidad. En un principio recibimos el reporte de que eran dos redes, aproximadamente son 300 tortugas pero la cifra puede aumentar", informó José Antonio Ramírez, titular de Protección Civil del municipio San Pedro Mixtepec.



"Encontramos esta red conocida como de trasmallo y lo que nos dijeron los pescadores es que no es del lugar, no se usa en estas playas y quizás pudo ser abandonada por un barco atunero que no dio aviso (a las autoridades) de la pérdida de la red y causó la muerte de las tortugas", añadió.



Por su parte, el director de pesca del municipio, Lupe López Osorio, explicó a Efe que fueron los pescadores los primeros en intentar rescatar las tortugas en una tarea que realizaron con sus propios medios.



El pasado viernes autoridades del estado mexicano de Chiapas informaron que hasta ese día se habían registrado 132 muertes de tortugas marinas en el santuario de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá.



El encargado de la dirección del santuario, Edmundo Aguilar López, señaló que los cuerpos fueron hallados en la playa de Puerto Arista entre el 24 de julio y el 22 de agosto.



Confirmó que 121 corresponden a la especie golfina ("Lepidochelys olivacea"), 5 a la carey ("Eretmochelys imbricata") y 6 a prietas ("Chelonya agassizi").



De acuerdo con reportes no oficiales, los ejemplares hallados en dicho Santuario presentaron evidencia de interacción con el humano como golpes, heridas en la cabeza y caparazón, o con evidencias de artefactos de pesca en su cuerpo como redes y anzuelos. EFE