Pasó más de 24 horas atrapado en una alcantarilla y fue rescatado por sus gritos

Wilmington, Delaware.



Los gritos de auxilio alertaron a un traseúnte que pasaba por una de las calles de Wilmington. De dónde venían no lo sabía, solo que procedían de las rejas de una alcantarilla por lo que la primera reacción fue llamar al 911.



Así un hombre, de quien no se reveló el nombre, fue rescatado del sistema de alcantarillados por más de 30 bomberos y varios paramédicos que llegaron al lugar.



Pelotón de rescatistas fue enviado a la zona de w. 5 er & n. calle Monroe en Wilmington, por un reporte de una persona atrapada bajo tierra en una alcantarilla principal, escribieron los bomberos en Facebook.



Desesperados comenzaron a destapar las tapas de las alcantarillas. Por fin localizaron al hombre en un punto a mitad de camino entre una casa de la calle Monroe y el Centro Comunitario William "Hicks"Anderson, según reporta el diario Delaware Online.



"Cuando llegamos allí, se podían escuchar muchos gemidos, pero no decía mucho", dijo Michael Schaal, jefe de batallón del Departamento de Bomberos.



Emplazaron un trípode con poleas que permitiera el descenso de dos bomberos y, eventualmente, el ascenso de la persona atrapada y de los rescatistas.



La alegría era grande al ver cómo el hombre salía del horrendo lugar en el cual permaneció más de 24 horas que fueron interminables para él.

Momentos en que el hombre era rescatado por los bomberos.