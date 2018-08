EEUU critica influencia de China en Centroamérica

Ciudad de Guatemala.

El congresista republicano de Estados Unidos, Will Hurd, criticó este domingo en Guatemala la influencia de China en Centroamérica al afirmar que el gigante de Asia no se acerca al área con la intención de generar empleos.



Hurd, al finalizar una visita a El Salvador, Honduras y Guatemala, dijo a periodistas en la capital guatemalteca que "China ha llegado a dominar las conversaciones en esta región" centroamericana luego de que San Salvador abrió relaciones diplomáticas con Pekín en detrimento de Taiwán.



"China no está interesada en crear empleos en las comunidades en donde ellos tratan de invertir", aseguró el representante del estado de Texas.



Hurd explicó que esa situación ha ocurrido en África y también en Sri Lanka, donde "observamos (...) como los chinos básicamente robaron el puerto del gobierno".



"Aquí en esta parte del mundo cuando ellos (China) crearon el estadio en Costa Rica, no emplearon a costarricenses para construirlo, no crearon empleos en Costa Rica", afirmó Hurd.



El lunes pasado, El Salvador estableció relaciones diplomáticas con Pekín lo que se considera una nueva derrota diplomática para Taipéi que en Centroamérica ahora solo mantiene lazos con Guatemala, Honduras y Nicaragua.



Hurd indicó que la decisión salvadoreña ha generado que se discuta en el Congreso la posibilidad de que los embajadores tengan "más capacidad" de detener el financiamiento a gobiernos que tengan políticas incompatibles con las "metas comunes" con Estados Unidos.

Por aparte, señaló que durante su visita al norte de Centroamérica notó que los tres países "están trabajando arduamente" para atacar las causas que provocan la migración ilegal hacia Estados Unidos.



Los países de Guatemala, Honduras y El Salvador se comprometieron con Estados Unidos a enfrentar la raíz de la inmigración tras la crisis en la frontera estadounidense por la separación de familias migrantes bajo la derogada política de "tolerancia cero".



"Yo creo que la política de separar a los hijos de sus padres es una idea terrible", declaró Hurd.