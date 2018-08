Juez de EE.UU. saluda el "verdadero progreso" para ubicar a padres deportados

San Diego, Estados Unidos

El juez federal Dana Sabraw calificó de "alentador" los "verdaderos progresos" hechos por el Gobierno de EE.UU. y las organizaciones a favor de los inmigrantes para ubicar en sus países a los padres deportados que fueron separados de sus familias.



"Hay un verdadero progreso hecho y un esfuerzo real", dijo Sabraw, en contactar a muchos de los 343 padres que no están en el país y que pueden beneficiarse de la orden que dio a fines de junio para que sean reunidos con sus hijos, a raíz de una demanda que entabló ACLU por la separación de familias indocumentadas debido a la política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal.



"Parece que vamos en una muy buena trayectoria", comentó durante una audiencia en San Diego Sabraw, quien vio "alentador" el trabajo tanto del Gobierno como del equipo de organizaciones, lideradas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en contactar a los progenitores en países como Honduras, El Salvador y Guatemala.



Tal como consta en el último reporte conjunto presentado el jueves en esta corte federal, de 2.654 menores indocumentados separados de sus padres tras ser aprehendidos en la frontera con México 2.126 ya han sido reunidos con sus progenitores o un apoderado, según informa el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU.



Restan 528, de los cuales 23 tienen menos de cinco años de edad, bajo custodia del Gobierno de EE.UU., 343 de los cuales tienen a sus padres deportados y algunos incluso aun no han sido ubicados en los países a los que fueron expulsados.



Los abogados de ACLU manifestaron en la audiencia, en la que ambas partes participaron vía telefónica, que el equipo conformado por asociaciones civiles con presencia en los países donde están los padres "trabaja día y noche" para contactarlos, ya sea a través de teléfono o en persona.



De los 225 que dicen que han localizado, casi 200 han manifestado su deseo de que sus hijos les sean devueltos (entre ellos una decena que ya ha recibido al menor en su país), no obstante resta aún más de un centenar que por diferentes motivos todavía no han sido contactados.



Lee Gelernt, abogado de ACLU, señaló que están "optimistas" lograr hablar con este grupo pronto.



El pasado 26 de julio, es decir hace casi un mes, concluyó el plazo fijado por el juez Sabraw para que sean reunificadas las familias indocumentadas separadas.



Para ese entonces, el Gobierno federal reunió solo a quienes consideró elegibles y dejó en espera a cientos de menores cuyos padres habían sido deportados, liberados dentro del territorio de EE.UU. o se desconocía su paradero.