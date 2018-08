¿Chelsea vs Ivanka? Hija de Clinton buscaría presidencia de EEUU en el futuro

Londres, Inglaterra.

Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary Clinton, afirmó hoy en Edimburgo que no descarta presentar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en el futuro si las actuales circunstancias cambian.



"Para mí es un 'no' definitivo ahora, pero es un 'quizás' definitivo en el futuro porque ¿quién sabe lo que el futuro nos depara?", dijo Chelsea Clinton, que acudió a la capital escocesa para presentar su libro dedicado al público infantil sobre mujeres que persistieron ante la adversidad.



La hija del expresidente demócrata estadounidense Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijo "aborrecer" la actual presidencia de Donald Trump, pero recalcó que no tiene planes inmediatos de seguir los pasos de sus padres.



"A nivel federal, por mucho que aborrezco lo que hace el presidente Trump, tengo una gran gratitud por lo que mi congresista y mis senadores están haciendo para tratar de detenerlo en todo momento", sostuvo Clinton durante un acto del Festival Internacional del Libro.



Sin embargo, precisó que, aunque en la actualidad su familia se encuentra "bien representada" por estos cargos, si la situación cambiara, se plantearía presentar su candidatura a la Casa Blanca.



"Si mi concejal se jubilara, si mi congresista y mis senadores se retiraran y pensase que puedo tener un impacto positivo, entonces creo que realmente tendría que plantearme mi respuesta a esa pregunta", indicó.

La hija del matrimonio Clinton también se pronunció sobre las polémicas medidas adoptadas por la Administración Trump, como la separación de niños de sus padres inmigrantes en la frontera con México, un hecho que calificó como "el mayor pecado de este momento en nuestro país".



"Cada día me indigno por algo que nuestro presidente ha hecho o dicho o ha dejado de lado o descuidado, o a quién ha intimidado recientemente en Twitter o televisión", aseguró.



Clinton se refirió además al impacto que tuvo en su madre ser derrotada por Trump en las elecciones presidenciales de 2016. "Ella simplemente ha continuado persistiendo en su intento de tener un impacto positivo en la política y fuera de la política de la manera en que la he visto hacerlo toda mi vida", sostuvo.

Ivanka Trump tampoco ha descartado buscar la presidencia que ostenta actualmente su padre en un futuro cercano. La hija favorita del mandatario estadounidense labora actualmente en la Casa Blanca como asesora presidencial.