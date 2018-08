Decenas de surcoreanos se reunirán con familias en Pyongyang

Seúl, Corea del Sur.

Decenas de surcoreanos iniciaron este lunes un viaje hacia Corea del Norte, donde se reunirán con familiares por primera vez desde que los separó la Guerra de Corea (1950-1953).



Los 89 ancianos surcoreanos y sus compañeros de viaje abandonaron la ciudad portuaria de Sokcho (noreste), en 14 autos y acompañados por una escolta policial, rumbo a la frontera que divide la península coreana desde el conflicto armado.



Esta nueva tanda de reuniones de familias divididas desde la contienda bélica, la primera en tres años, es posible por la distensión registrada en la península desde el comienzo del año.



Los primeros encuentros tendrán lugar este lunes en la localidad turística del Monte Kumgang.



La Guerra de Corea separó a millones de personas. Lee Keum-seom, de 92 años, es una de ellas y desde entonces no ha visto a su hijo, de ahora 71 años.



Durante la huida perdió a su marido y a su hijo de cuatro años. Partió en un ferry al Sur con su hija, quien la acompaña el lunes para verlo. Al parecer él acudirá con su nuera.



"No sé qué siento, si es positivo o negativo", dijo Lee el domingo. "No sé si es real o un sueño".



En el Sur ella se volvió a casar y crió a siete niños, pero nunca dejó de preocuparse por aquel hijo. "¿Dónde vivió? ¿Con quién? ¿Quién lo educó? Sólo tenía cuatro años".



La Guerra de Corea terminó con un armisticio, sin la firma de un tratado de paz, por lo que Norte y Sur se encuentran todavía técnicamente en estado de guerra y las comunicaciones civiles están prohibidas.

Desde 2000, los dos países organizaron 20 series de reuniones de familias divididas, generalmente gracias a la mejora de las relaciones bilaterales. Tienen el tiempo contado por la edad de los supervivientes.



Un total de 130.000 surcoreanos se habían presentado como candidatos a estas reuniones. La inmensa mayoría ha muerto y muchos tienen más de 80 años, uno de ellos incluso 101.



Del lunes al miércoles, los participantes pasarán unas 11 horas con sus familiares del Norte, bajo supervisión de agentes norcoreanos.



El miércoles se separarán de nuevo. Esta vez probablemente para siempre.