Violó a su vecina de toda la vida y mató luego a mujer policía en Argentina

Buenos Aires, Argentina.

Conmocionados se encuentran los vecinos de un barrio de Buenos Aires, capital de Argentina, al enterarse que un joven violó a su vecina de toda la vida y cinco días después mató a una mujer policía.

Los abuelos de Luca Martín Alaimo (18) vivían en el barrio Dock Sud, Avellaneda, y eran vecinos de una brasileña de 70 años identificada como Ana quien vivía allí desde hace 35 años.

El pasado 23 de julio Ana fue ultrajada sexualmente por Luca. "Me llevó a la habitación, me violó analmente y me obligó a hacerle sexo oral. Todo eso bajo tortura", contó la señora a los medios con la voz entrecortada.

El ultraje ocurrió a eso de las 8:30 de la mañana de ese lunes lluvioso, el joven sorprendió a Ana y la amenazó con dos cuchillos cuando ella abrió la puerta de su casa para sacar a sus gatos.

Revolvió toda la casa: se llevó algo de dinero, ropa de la víctima, valijas, vasos de cristal y hasta latas de pintura. Ana cree que un cómplice lo ayudó a llevarse todo lo robado, aunque no vio a otra persona dentro de la casa.

La señora reveló que conocía al joven desde muy pequeño y que incluso llegaba a jugar a su casa y ella le daba caramelos. Pero, a medida que fue creciendo, Luca se volvió "incontrolable", según los vecinos de la comunidad.

Tras la violación, los familiares de la brasileña increparon a los progenitores de Luca y le contaron el horror que había cometido. Ellos no hablaron y se limitaron a devolver algunas de las cosas que se había robado. El joven había huido.

Cinco días más tarde, Luca cometió otro robo pero esta vez mató a una joven oficial de Policía.

Armado con una pistola calibre 22, el joven ingresó a la casa del teniente de Policía Serafín Ramírez (55) para robar.

Tras escuchar ruidos, el teniente descubrió a Alaimo y se produjo un forcejeo entre los dos por el arma. La hija del señor, Tamara Ramírez (26), quien también era policía, y su novio Mariano Albornoz (24) acudieron en auxilio del teniente, pero Alaimo disparó.

Tamara recibió un disparo en la cabeza y su novio, uno en el muslo. La joven policía murió.

Alaimo fue detenido esa misma noche y dio un nombre falso: usaba la identidad de Daniel Vargas. La policía confirmó que el joven de 18 años tenía orden de captura por haber violado a una mujer en Dock Sud cinco días antes del crimen.

Luca Alaimo está detenido a disposición de dos juzgados: en el N° 10, acusado de robo agravado por uso de arma de fuego, por "abuso sexual con acceso carnal y por haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante" y en el N° 5 de Lomas de Zamora, imputado por homicidio en ocasión de robo y lesiones graves.