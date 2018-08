Mujeres luchan en India para romper el tabú de amamantar en público

Noida, India.



Entre balbuceos, Avyaan mantiene bien aferrado su muñeco. Este bebé de nueve meses está en el corazón de un combate para hacer aceptar la lactancia en público, considerada un tabú en un país tan conservador como India.



En muchos países, amamantar en público no está bien visto. Que cambie la mentalidad de la gente respecto a esta cuestión es uno de los objetivos principales de la Semana Mundial de la lactancia materna, una iniciativa promovida por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que empezó el 1 de agosto.



En la conservadora sociedad india dar el pecho en público sigue siendo un tabú.



En India, donde las mujeres deben ser muy prudentes con su vestimenta, el hecho de mostrar un seno en público es algo impensable, una acción que puede comportar reacciones violentas, e incluso agresiones sexuales.



No obstante, los padres del pequeño Avyaan, Neha y Animesh Rastogi, quieren cambiar esta realidad a través de una petición, que está examinando la Alta Corte de Delhi.



"Estaba en un vuelo hacia Bangalore y a mi lado sólo había hombres", explica a la AFP Neha Rastogi, 30 años, en su casa en Noida, una ciudad en la periferia de la capital india, Nueva Delhi.



"Mi hijo entonces sólo tomaba el pecho y resultó muy difícil alimentarlo" en el avión, recuerda.



- "Una ola de insultos" -



Por este motivo, "pedimos al gobierno que dedique espacios reservados en los aviones y todos los lugares públicos para que podamos amamantar en público, dado que el seno es percibido sólo como un órgano sexual", asegura Neha.



Esta iniciativa tuvo una buena acogida, ya que la Alta Corte pidió a las autoridades municipales de Delhi que respondan a ella en la próxima audiencia, prevista para el 28 de agosto.



Crear espacios dedicados a la lactancia es una posibilidad. Otra sería que las madres indias puedan dar el pecho en el lugar y el momento en el que les parezca más oportuno.



Para concienciar a la sociedad, la actriz india Gilu Joseph se hizo fotografiar con un bebé -que no era el suyo- mientras le daba el pecho, una imagen que aparecía en la portada de una revista.



Tras la publicación de esta imagen, Gilu Joseph fue objeto de una investigación judicial por desnudo, obscenidad y ofensa al orden moral.



Aunque la justicia desestimó finalmente las denuncias, esta actriz sufrió toda una ola de insultos.



"Me da igual lo que digan los otros. Estas fotografías formaban parte de una campaña para promocionar la lactancia en público", explica Joseph en declaraciones a la AFP.



Roopam Gupta también sufrió las consecuencias desafortunadas de dar el pecho en público a su hija de seis años en un taxi mientras volvía del trabajo.



El conductor "intentó esconderme dentro del vehículo", asegura a la AFP. "Pero le dije que era él quien debía cambiar de mentalidad, no yo".



La lactancia es una cuestión especialmente importante en un país en desarrollo como India, donde numerosas familias no pueden comprar leche para los bebés y muchas mujeres no pueden contratar a una niñera y se ven obligadas a llevarse a sus hijos al trabajo.



En un informe publicado el martes, la víspera de la Semana Mundial de la lactancia, Unicef y la OMS lamentaron que tres de cada cinco bebés en el mundo no son amamantados por su madre durante la hora posterior a su nacimiento, lo que aumenta el riesgo de muerte y de enfermedades. AFP

