'La mafia del papel higiénico' indemnizará a todos los chilenos

En un hecho sin precedentes, unos 12,5 millones de chilenos comenzaron a recibir este miércoles casi 11 dólares por parte de la mayor papelera del país, como compensación por haber conformado durante más de una década el llamado 'cartel del papel higiénico'.



"No es mucho, pero entre no tener nada y tener 7.000 pesos que se pueden usar, creo que es bueno", dice a la AFP Andrés Antilao, en las afueras de la oficina principal del Banco Estado, donde los primeros clientes comenzaban a cobrar la compensación, acordada al final de un inédito proceso judicial que se extendió por tres años.



El acuerdo estableció el pago a todo chileno o extranjero con residencia definitiva mayor de 18 años, quienes recibirán los 7.000 pesos de parte de la compañía CMPC, que durante 10 años junto a la empresa SCA Chile estableció "un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel", según la acusación.



En total, CMPC acordó con organizaciones de consumidores pagar 150 millones de dólares en compensación, equivalentes al 78% de las utilidades que obtuvo durante los años en que se coludió (2000-2011).



"Este es un proceso inédito e histórico (...) estamos fijando un estándar de compensación" a los consumidores, dijo el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), Stefan Larenas, en rueda de prensa.



La empresa CMPC, junto con SCA, controlaban cerca del 90% del mercado del papel higiénico. Ambas tenía en 2015 -al momento en que explotó el escándalo- ventas anuales de 400 millones de dólares.



El monto a pagar se estableció en el acuerdo que fue refrendado en mayo pasado por la Corte Suprema. Organizaciones de consumidores exigían inicialmente el pago de 510 millones de dólares, que luego fue rebajado a 150 millones.



El monto es considerado bajo por la mayoría de los consumidores pese a que se trata del mayor monto pagado en Chile como compensación.



"Encuentro que es poco, muy poco para lo que ganaron ellos (...) nosotros no hemos ganado nada, ellos están devolviéndonos algo que nos quitaron", dice a la AFP Jonny Reyes, quien planea comprar más papel higiénico con la compensación.

El acuerdo estableció el monto a repartir individual y su forma de pago. En su mayoría, los 7.000 pesos van a ser abonados de manera automática en las cuentas de ahorro de los usuarios del Banco de Estado y en el sistema de pago de las pensiones públicas.



El proceso culmina el 30 de septiembre.



En caso de que no todos se inscriban -se estima en 13,5 millones los potenciales beneficiados- el remanente será repartido entre los pensionados de sectores más vulnerables.