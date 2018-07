López Obrador invita formalmente al Papa a foros paz por su "calidad moral"

Ciudad de México.

El futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó formalmente al papa Francisco a participar de manera remota en los foros que buscan la pacificación del país, con una carta en la que destaca la "calidad moral y espiritual" del pontífice.



"Con motivo de su calidad moral y espiritual por el bien común y la paz, me permito extenderle una cordial invitación para acompañar el proceso de foros de escucha por la pacificación del país y la reconciliación en México", dice la misiva, divulgada hoy y que fue entregada en la Nunciatura Apostólica en México.



El pasado sábado, la coordinadora del proceso de pacificación del próximo Gobierno, Loretta Ortiz, aseveró que el papa participaría, vía virtual, en los foros que se celebrarán en agosto próximo y en los que se analizará la propuesta de ofrecer amnistía a los criminales para acabar con la violencia.



No obstante, el Vaticano desmintió ayer la noticia: "La noticia de que el Santo Padre participará en esta conferencia no tiene fundamento", dijo a Efe el portavoz del Vaticano, Greg Burke.



En la invitación formal, el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expresa a Francisco que sería "un privilegio" contar con sus presencia, "a través de los medios electrónicos de su preferencia" en la fecha que más le convenga.



"Para el próximo Gobierno de México tendrá un gran valor contar con el conocimiento de las mejores prácticas y directrices que puedan ser aplicables al contexto de nuestro país", reza la carta.



También recuerda que México vive una "crisis de seguridad no vista desde los tiempos posrevolucionarios", y que las cifras históricas de violencia ha posicionado al país "entre los más inseguros del mundo".



En los encuentros que convocará López Obrador, quien ganó los comicios presidenciales del pasado 1 de julio con más de la mitad de la preferencia electoral, participarán funcionarios federales, estatales y municipales, fuerzas de seguridad, expertos, activistas, víctimas y sus familiares. EFE