Trump desafía a sus aliados de la OTAN por Putin

Washington, Estados Unidos.

El presidente Donald Trump aseguró este martes que la reunión que mantuvo con el líder ruso Vladimir Putin fue "aún mejor" que la cumbre de países de la OTAN, a pesar de la avalancha de críticas recibidas.



"Aunque tuve una gran reunión con la OTAN (...) tuve un encuentro aún mejor con Vladimir Putin, de Rusia. Lamentablemente, no está siendo reportado de esa forma. [La prensa de] Noticias Falsas se está volviendo loca!", señaló el mandatario en la red Twitter.



Trump se encuentra bajo pesado fuego de amigos y adversarios desde la conferencia de prensa que mantuvo el lunes junto a Putin, en Finlandia, cuando públicamente desechó la convicción de los órganos de inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.





En esa conferencia de prensa, Trump afirmó que le preguntó a Putin sobre la alegada injerencia de Rusia en las elecciones.



Putin "me ha dicho que no fue Rusia. Sólo diré que no veo razón alguna por la que pudo haber sido", expresó Trump, en una declaración que en la práctica ignoró las conclusiones de órganos de inteligencia y de su propio Departamento de Justicia.



Días antes de esa cumbre con Putin, el Departamento de Justicia inculpó formalmente a 13 ciudadanos rusos por la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016.

Por ello, legisladores y exfuncionarios tanto del oficialista partido Republicano como de los opositores Demócratas se turnaron para clasificar el desempeño de Trump como "vergonzoso", "cobarde" o hasta "al borde de la traición".



En otro mensaje de Twitter, Trump incluso agradeció al único senador Republicano que salió en su defensa, Rand Paul, quien por coincidencia se ha opuesto a varias iniciativas de ley de la Casa Blanca por considerar que no son lo suficientemente conservadoras.



En una entrevista a la cadena CNN, Paul dijo que las críticas al presidente obedecen a un "síndrome mental antiTrump".



Con relación a la cumbre de la OTAN, Trump afirmó este martes que los países que forman el bloque "pagarán centenares de millones de dólares más en el futuro, sólo gracias a mí".



"La prensa sólo dice que fui descortés con los otros líderes, ¡pero nunca mencionan el dinero!", se defendió.