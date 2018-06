Abogada de inmigrante hondureña es agredida por oficial

Los Ángeles, Estados Unidos.

Una abogada especialista en inmigración aseguró hoy que un agente de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la empujó y la hizo caer al suelo, mientras ella representaba a una inmigrante embarazada y a un hijo pequeño de ésta en Kansas City (Misuri).

"El oficial de deportación Everett Chase, de Kansas City, me empujó esta mañana y me provocó una fractura en el pie derecho, así como sangrado en la pierna izquierda", dijo la jurista Andrea Comfort Martínez en una rueda de prensa desde su oficina de Kansas City, a la que Efe tuvo acceso.

El incidente, captado por cámaras de televisión, ocurrió aproximadamente a las 3:15 de la madrugada de este martes en la entrada de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Kansas City.

Martínez y su colega Megan Galicia se presentaron en las instalaciones para reunificar a Kenia Bautista-Mayorga, una hondureña que se encuentra detenida en espera de su deportación, y a su hijo Noah, de tres años. El pequeño había sido separado de su madre hacía más de un mes.

Las abogadas aseguran que habían coordinado con ICE para que la mujer, que tiene seis meses de embarazo, se pudiera reunir con su hijo y con el padre del bebé que espera, Luis Alfredo Díaz Inestroza, un hondureño indocumentado.

En el vídeo se escucha cuando la abogada grita: "no, no, no" y trata de no ser separada del niño.

La abogada asegura que ICE le negó tratamiento médico y no le permitió llamar al teléfono de emergencias 911.

"Esto fue porque estaba enojado, porque tenía tantas cámaras filmando en el estacionamiento de ICE cuando estaba deportando a mi cliente de 3 años y a su madre embarazada", sostuvo Martínez.

Su colega Galicia también asegura que fue golpeada en la cara. Sin embargo, en medio de la confusión no pudo identificar de dónde provino la agresión.

Efe trató de contactar con ICE pero no obtuvo respuesta.

Abogados como Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis, rechazaron la agresión y la calificaron de "indignante".

"No separe a ningún abogado de un cliente, particularmente a un niño de 3 años", concluyó Martínez mientras mostraba a los medios una foto con las laceraciones que dejó la caída en su pierna izquierda.