Cartes desiste de renunciar a la presidencia de Paraguay

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien le quedan poco más de dos meses y medio de mandato, desistió de renunciar a su cargo, como intentaba hacer para poder asumir como senador activo en el Congreso.



"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para retirar mi renuncia al cargo de Presidente que he presentado en fecha 28 de mayo y que no ha tenido tratamiento en el Congreso Nacional", expresó Cartes este martes en una nota dirigida a la presidencia del Senado.



La elección de Cartes como senador en los comicios del pasado 22 de abril abrió una polémica en Paraguay, pues la Constitución contempla que los expresidentes serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto.



Para facilitar su investidura parlamentaria, Cartes intentó renunciar antes de terminar su mandato, pero no logró quórum para que el Congreso considerase el punto.



"Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia", sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter.



Cartes había sido el más votado de los candidatos a senadores.



"Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo período", insistió Cartes.

La oposición y un grupo de parlamentarios del gobernante partido Colorado que apoyan al presidente electo Mario Abdo Benítez se negaron a tratar la dimisión de Cartes.



El exmandatario Fernando Lugo, presidente del Congreso, convocó para el juramento de rigor, este sábado, a 45 senadores y 80 diputados electos, quienes asumirán al día siguiente por un período de cinco años.



La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Justicia Electoral habían autorizado a Cartes a postularse como senador activo, al igual que al expresidente Nicanor Duarte (2003-2008).



Sin embargo, Lugo informó el lunes que ni Cartes ni Duarte fueron llamados a jurar.