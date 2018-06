Relator de la ONU inicia una misión sin permiso de Israel para visitar Palestina

Ginebra.



El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, Michael Lynk, ha iniciado hoy su visita anual a Oriente Medio para reunir información y evidencias sobre la situación en los territorios ocupados, a los que no podrá llegar debido a que Israel no le autoriza a ello.



La Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó, mediante un comunicado, que Israel mantiene su política de negar el acceso del relator a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y que no contesta a sus peticiones en este sentido.



La entrada a ambos territorios sólo es posible a través de Israel.



Por esta razón, el canadiense Lynk ha viajado a Ammán, donde permanecerá hasta el próximo viernes recogiendo información de primera mano entre autoridades, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil palestina sobre lo que ocurre en los territorios.



Con la situación que pueda documentar, el relator elaborará un informe que presentará en octubre a la Asamblea General de la ONU.



Israel mantiene desde hace varios años la política de no permitir la entrada a Gaza o Cisjordania de relatores, comisiones u observadores de la ONU especializados en derechos humanos.



El antecesor de Link, el indonesio Makarim Wibisono, renunció al cargo a mediados de 2016 después de pasar 18 meses esperando la respuesta de Israel a sus peticiones de entrada a los territorios palestinos.



Por su parte, Israel justifica su actitud afirmando que los mandatos de relatores y comisiones de la ONU en relación con Palestina son parciales y carecen de objetividad.



En particular ha acusado a Link de "carecer de los requerimientos mínimos de imparcialidad" por comentarios o apoyos a causas supuestamente antiisraelíes, a lo que el relator ha señalado que los argumentos esgrimidos fueron "sacados de contexto".



El caso de Israel y la ocupación de Palestina es un punto permanente en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que dependen los mandatos de los relatores, lo que genera la permanente protesta del Gobierno israelí y fue el detonante de la reciente retirada de Estados Unidos de esta instancia.