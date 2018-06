Melania Trump: La enigmática primera dama que fascina y desconcierta a EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

¿Qué busca realmente Melania Trump? Su visita sorpresa la semana pasada a un centro de detención de niños inmigrantes en la frontera con México sembró confusión y despertó la polémica sobre las intenciones de la primera dama estadounidense, la más enigmática de todas.



La visita supuestamente apuntaba a mostrar que se preocupa por los niños de inmigrantes separados de sus padres indocumentados. Pero generó una inmensa controversia además por la vestimenta escogida para la ocasión por la exmodelo eslovena de 48 años.



Siempre vestida cuidadosamente, en general con ropa de diseñadores europeos, Melania, una inmigrante llegada a Estados Unidos hace 20 años que todavía habla inglés con un fuerte acento, podría haber sido alabada por escoger esta vez un atuendo barato: un abrigo de paño verde oliva de Zara, que cuesta 39 dólares.





Pero esta chaqueta que llevó al abordar y al descender del avión que la trasladó a McAllen, Texas, llevaba en la espalda un mensaje en grandes letras blancas: "Realmente no me importa, ¿y a ti?".



La leyenda generó interpretaciones diversas, aunque la portavoz de Melania aseguró que no había un "mensaje escondido".



"Me pregunto cómo la gente que le ayuda a vestirse permitió eso", afirmó indignada Claire Thomas, profesora de la New York Law School experta en migración.



Su visita a la frontera fue un "circo" y un "espectáculo", dijo Thomas a la AFP. "Esta es la crisis de derechos humanos que su marido creó, y fue a chequearla (...) No tiene sentido para mí".





Otros vieron en la leyenda una suerte de mensaje de la exmodelo para su marido, que tuvo supuestamente una relación con una actriz porno en 2006, cuando Melania acababa de dar a luz a su hijo Barron.



Un tema que salta una y otra vez en la prensa estadounidense, que desde llegada de Trump a la Casa Blanca no perdona una a la primera dama que optó por protegerse en un mustimo distante.



Jeanne Zaino, profesora de ciencia política del Iona College de Nueva York, cree que Melania quería más bien mostrar su independencia, diciendo a los medios y al público estadounidense: "No me importa lo que ustedes piensen".



El propio Donald Trump dijo en Twitter que la chaqueta era un mensaje para "los medios 'fake news'".

Melania ya había encendido la polémica el domingo, cuando emitió un raro comunicado contradiciendo la política adoptada por su esposo en el que dijo que "odia ver niños separados de sus familias" y que espera que el Congreso apruebe un proyecto de inmigración bipartidartio. También llamó a su marido a "gobernar con el corazón".



Algunos aplaudieron este mensaje, y lo vieron como una crítica implícita a su marido.

House of Cards



Melania "tuvo una ventaja" sobre su marido en este tema, estimó Myra Gutin, profesora de comunicación de la Universidad Rider en Nueva Jersey. "Observó la situación, y dijo: 'hay niños implicados, hay que tratarlos con amor'", estimó esta experta en primeras damas.



Un sondeo publicado el martes por CNN mostró que su popularidad cayó a 51%, contra 57% en mayo.



Un año tras su mudanza de la Trump Tower de Nueva York a la Casa Blanca, el enigma sobre Melania persiste.

Vea: Así fue la visita de Melania Trump a niños hondureños en Texas



Abundaron recientemente los rumores sobre su salud y el estado de la relación con su marido, sobre todo cuando no apareció en público durante un mes por un supuesto problema de salud "benigno" y su decisión de no viajar al G7 en Canadá ni a Singapur para la histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un.



Melania "está imponiendo su voz, una voz que no es el simple eco de la de su marido o la de los republicanos", opinó Zaino.



"Está más cerca de las primeras damas de las series televisivas como 'House of Cards' que de las primeras damas tradicionales estadounidenses", afirmó. "Es verdaderamente fascinante".