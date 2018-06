Gobierno de Daniel Ortega libera 26 jóvenes detenidos durante las protestas

Managua.



Las autoridades de Nicaragua liberaron, por gestión de la Iglesia católica, a 26 jóvenes detenidos en la oleada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que según la Cidh deja 212 muertos y más de 500 arrestos en dos meses.



Un total de 15 fueron llevados ayer en autobús a la catedral de Managua y entregados a los familiares, en tanto que otros 11 quedaron libres en Masaya, 30 km al sur de la capital, uno de ellos desde la noche del jueves. Entre los liberados hay dos adolescentes, uno de 15 años que estaba en la cárcel El Chipote, en el centro de Managua, y otro de 16 recluido en una cárcel de Masaya, según grupos de derechos humanos.



El grupo fue liberado tras una reunión que sostuvo el jueves en Masaya una comitiva de obispos católicos con el subdirector de la Policía, Ramón Avellán, quien se comprometió también a cesar hostigamientos en esa ciudad, que el lunes se declaró en rebeldía contra el gobierno.



Bayron Hernández, de 16 años, relató que fue detenido por paramilitares encapuchados. “Trate de correr pero tiraron una ráfaga y me caí. Me golpearon y me rajaron la cabeza con el (fusil) AK?, describió en la iglesa San Miguel, en Masaya, donde fue entregados a un grupo de derechos humanos.



Evert Padilla, quien estuvo preso en la cárcel de El Chipote, en Managua, contó que había participado en las protestas pero fue arrestado en su casa. “Rompieron el candado de la puerta... me acostaron en el suelo, me agarraron a patadas”, dijo el joven de 23 años, en la catedral de Managua.