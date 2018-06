Trump no descarta invitar a Kim Jong-un a la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el jueves en que está "muy bien preparado" para una cumbre histórica y potencialmente tensa con Kim Jong Un, al tiempo que insinuó la firma de un tratado de paz e incluso una futura visita del líder norcoreano a la Casa Blanca.



Tras dar la bienvenida a Washington al primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump trató de calmar las preocupaciones sobre su falta de experiencia diplomática o de política exterior para esta crucial reunión.



"Estoy muy bien preparado. No creo que tenga que prepararme demasiado", opinó. "Se trata de la actitud, de la voluntad de hacer las cosas", aseguró.



Trump se reunirá con Kim en Singapur el 12 de junio, en la primera cumbre entre líderes norcoreanos y estadounidenses en ejercicio, centrada en el programa de armas nucleares de Pyongyang.



Abe llegó a Washington con la esperanza de asegurarse de que un frente unido de décadas contra Corea del Norte no desaparezca por los acontecimientos actuales.



Desde los primeros indicios de una posible cumbre entre Trump y Kim, Japón ha repetido que Washington tenga cuidado de no bajar la guardia frente al régimen de Pyongyang.



Trump dijo que estaba dispuesto a considerar la normalización de los vínculos con Corea del Norte y que en Singapur podría firmarse un tratado de paz para formalizar el fin de la Guerra de Corea.



"Podríamos firmar un acuerdo y lo estamos viendo", dijo Trump. "Pero ese es el comienzo. Suena un poco extraño, pero esa es probablemente la parte fácil", opinó.



Si bien la Guerra de Corea terminó con la firma de un armisticio, nunca hubo un tratado de paz completo.



Trump también adelantó que considerará invitar a Kim a Estados Unidos si la cumbre de Singapur resulta bien.



"Tal vez comencemos con la Casa Blanca, ¿qué piensan?", respondió cuando se le preguntó si Kim sería invitado a Washington o a su finca de Mar-a-Lago en Florida.

Antes de partir de Tokio, Abe describió claramente lo que tendría que suceder para que la cumbre sea un éxito: un progreso tangible para contener los programas nucleares y de misiles balísticos del Norte, y respuestas sobre los ciudadanos japoneses secuestrados por Pyongyang en los años 1970 y 1980.



La intensificación de la diplomacia con Corea del Norte ha dejado a Abe como el que quedó por fuera: mientras que Trump se está preparando para reunirse con Kim, el presidente chino Xi Jinping y el surcoreano Moon Jae-in ya se han reunido con el líder del Norte dos veces.