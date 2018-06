Estudiantes de Parkland celebran su graduación en emotiva ceremonia

Florida, Estados Unidos.

Los estudiantes de último año de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida, EEUU), donde el pasado febrero murieron 17 personas en un tiroteo, tuvieron hoy una emotiva ceremonia de graduación en la que tributaron a cuatro compañeros que perecieron en el ataque.



Celebrada esta tarde bajo estrictas medidas de seguridad y sin acceso a la prensa, la gala desarrollada en el coliseo BB&T Center, en Sunrise, al noroeste de Miami, recordó a Meadow Pollack, Nicholas Dworet, Carmen Schentrup y Joaquín Oliver, quienes de no haber muerto en el ataque hoy habrían recibido su diploma.



Según reporta la cadena CNN, el orador sorpresa de la ceremonia en la que se graduaron 784 alumnos fue el presentador de televisión Jimmy Fallon, quien destacó que los estudiantes de esta escuela, pese al "horrible hecho" del que fueron víctimas, eligieron empezar un movimiento no solo en Florida sino "en todo el mundo".



"Elijan avanzar y no dejen que nada los detenga", insistió ante el auditorio el popular presentador, quien como los graduados vistió un fajín que llevaba escrito el mensaje "MSD Strong" (Fuerza Marjory Stoneman Douglas).





Algunos padres de los cuatro estudiantes que perdieron la vida en la matanza y debían graduarse hoy prefirieron no ser parte de la ceremonia, pero los progenitores de Joaquín Oliver, originario de Venezuela, optaron por subir al estrado y recoger el diploma de su hijo, en un emotivo momento que generó una ovación de a pie.



Hunter Pollack, hermano de Meadow Pollack, recogió el diploma en nombre de su hermana, según señaló en su cuenta de Twitter el padre, Andrew Pollack, mientras que Carley Ogozaly, amiga de la víctima, decoró su birrete de graduación con una foto de Meadow y el mensaje: "Seguimos juntas en esto".



Estudiantes como David Hogg, uno de los rostros más visibles del movimiento por un mayor control de armas, pintó su birrete de naranja y le colocó una etiqueta con el precio de 1,05 dólares, en alusión al precio que cada estudiante de Florida tiene de acuerdo al dinero que el senado Marco Rubio ha recibido de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).





"Gracias por la borla Marco Rubio", escribió Hogg en su cuenta de Twitter junto a una foto del birrete.



Antes de la graduación, los padres de Nicholas Dworet, Mitch y Annika, declararon que no serían parte de toda la ceremonia y le pidieron a Alexandra Greenwald, una compañera de clase de su hijo, que suba al estrado a recoger el diploma.



La madre declaró a la cadena NBC News que aunque resulta relativamente fácil recordar los buenos momentos con su hijo "es muy difícil hablar sobre las cosas que no va a poder hacer".

Lea más: "Mi objetivo es matar a unos 20": Nikolas Cruz, atacante de Parkland



Las vidas de todos ellos, y de otras 13 personas fueron cegadas el pasado 14 de febrero, cuando Nikolas Cruz ingresó a ese centro escolar, de le que era exalumno, con un fusil semiautomático AR-15 y desató una matanza de 17 personas, entre alumnos y maestros.



El hecho de sangre dio pie a un movimiento nacional por un mayor control en la venta de armas comandado por estudiantes de esta secundaria y que organizó una masiva marcha en Washington.



Días atrás se dio a conocer que un grupo de padres de Parkland ha creado un Comité de Acción Política (PAC, en inglés) para lograr cambios en las leyes sobre armas a partir de acciones que interfieran en las campañas electorales. EFE