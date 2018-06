"España tiene españoles", las equivocaciones de Rajoy se comparten en redes

Madrid, España.

España rió una última vez con los lapsus y metidas de pata de su ahora expresidente del gobierno Mariano Rajoy, cuyos desaciertos verbales eran compartidos sin cesar este viernes en redes sociales.

Los medios españoles y las redes sociales recogieron las frases de antología del líder conservador, luego de que perdiera una moción de censura en el Congreso de los Diputados y fuera reemplazado por el socialista Pedro Sánchez al frente del gobierno español.

"Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente", soltó Rajoy precisamente a Sánchez en el Parlamento en 2016.

"Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación", dijo en 2007 cuando era líder de la oposición, confundiendo el país con el grupo separatista vasco.

España "es un gran país y tiene españoles", declaró en 2015.

"Es que no es lo mismo que gobierne uno que gobierne otro, no es lo mismo, dicho de otra forma, es muy distinto", fue otra de sus frases famosas.

"Esto no es como el agua que cae del cielo, sin que se sepa exactamente por qué", lanzó en otro momento.

En febrero de 2011, meses antes de llegar a ser presidente del gobierno, se tomó un largo tiempo sin poder responder en un programa de televisión en el que contestaba a la audiencia.

Se excusó: "Me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra".

"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible", fue uno de sus últimos trabalenguas al frente del gobierno español, pronunciado en marzo pasado.