Las claves para entender la caída de Mariano Rajoy

Madrid, España

La pérdida de confianza de Mariano Rajoy ante el Congreso de Diputados significó el cese de sus funciones y destitución como presidente del gobierno español.

Para entender cómo se llegó a esta situación, presentamos las claves que llevaron a su caída.

1. La Trama Gürtel

El pasado 25 de mayo, el Partido Social Obrero Español (PSOE), segunda fuerza política del país, presentó una moción de censura ante el Congreso.

Esta acción respondía al fallo dictado un día antes en relación con el caso conocido como la Trama Gürtel, que halló culpable de cargos de corrupción, entre otros, al Partido Popular (PP), que lidera precisamente Rajoy.

El fallo señala que el Partido Popular y el denominado Grupo Correa, se construyó “un sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” a distintos niveles de gobierno.

2. El artículo 113 de la Constitución española

Este artículo presenta la moción de censura como un instrumento mediante el cual “El Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política del Gobierno”, siempre que se adopte “por mayoría absoluta”.

Era necesario que al menos 176 de los 350 diputados aprobaran la moción y en este caso lo hicieron 180, es decir, cuatro más que el mínimo necesario.

La moción debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, y debe ser presentada ante el mismo Presidente del Gobierno y ante el Rey y una vez aprobada, el jefe de gobierno deberá presentar su dimisión ante el monarca.

Una vez aprobada la moción, el candidato incluido en ella se entiende como “investido de la confianza de la Cámara” y el Rey procede a nombrarlo Presidente del Gobierno, responsabilidad que en este caso recae sobre Pedro Sánchez, líder del PSOE.

4. El rápido trámite y aceptación de la moción

La moción fue aceptada para trámite el pasado lunes, 28 de mayo, anunciando Ana Pastor, presidenta del Congreso que el debate de esta se llevaría a cabo el jueves 31 y viernes 1 de junio.

Dada la importancia del asunto, la moción fue tramitada con bastante rapidez. El jueves Pedro Sánchez defendió la moción en donde enfatizó la gravedad de caso Gürtel y otros casos de corrupción que implican al PP, a la vez que delineó su plan de gobierno para el caso de que la moción fuese aprobada.

5. La reacción de Rajoy

Ante estos hechos, Mariano Rajoy señaló que el caso de la trama Gúrtel involucra a funcionarios que no formaban parte de su gabinete hasta hace poco en funciones y que, en todo caso, se trata de un caso de responsabilidad civil y no penal que no ameritaba una moción de censura.

Rajoy considera esta maniobra política ejecutada por Pedro Sánchez para hacerse con el poder, cosa que no pudo lograr a través de elecciones.

La aprobación de esta moción crear un precedente inédito al ser la primera vez sucede en la historia reciente de España.