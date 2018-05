"Mi objetivo es matar a unos 20": Nikolas Cruz, tirador de Parkland

Washington, Estados Unidos.

La Fiscalía de EEUU divulgó imágenes de video inéditas del teléfono móvil de Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza de Parkland (sur de Florida), en las que el joven anuncia su intención de ser el próximo tirador en un colegio y matar al menos a una veintena de personas.



"Todos vais a morir. Pew, pew, pew. No puedo esperar", dice Cruz con sangre fría en el primero de los tres videos difundidos frente a la cámara de su teléfono móvil.



Antes, el joven de 19 años, con gorra y camiseta verde, se presenta: "Mi nombre es Nik y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. La ubicación es Stoneman Douglas (nombre del colegio), en Parkland, Florida".



"Mi objetivo es matar al menos a 20 personas", amenaza en ese primer video.



Cruz llega incluso a mencionar el tipo de arma que iba a utilizar: un rifle de asalto Ar-15, con el que mató a tiros el pasado 14 de febrero a 17 personas en el instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas, del que fue expulsado el pasado curso por comportamiento violento.



Al menos uno de los tres videos divulgados parece haber sido grabado el mismo día de la matanza. "Hoy es el día. El día que todo comienza", dice, para agregar que el tiroteo "será un gran evento" y que todo el mundo le conocerá.



En otro video, Cruz hace referencia a su estado interior y mental: "No soy nada. Mi vida no tiene sentido" y "odio a todos y a todo".



Concluye otro video confesando el chico su amor por una chica llamada Angie y dice que espera con ilusión encontrarse con ella en otra vida.

Cruz, acusado de la matanza en la escuela secundaria, comparecerá en un tribunal de Fort Lauderdale, ciudad ubicada a unos 48 kilómetros al norte de Miami, el próximo 21 de junio.



El joven, que fue detenido a las pocas horas de la matanza, confesó a la policía ser el autor y, según sus abogados, en la fase previa al juicio, para el que aun no hay fecha, se declarará culpable de todos los cargos con el fin de ser condenado a cadena perpetua y no a la pena capital.



Cruz, arrestado sin derecho a fianza, afronta 17 cargos por asesinato premeditado y otros tantos por intento de asesinato.