Chelsea Clinton rompe su amistad con Ivanka Trump

Chelsea Clinton finalmente reveló lo que parecía un secreto a voces en Washignton.



La hija de Bill y Hillary Clinton confirmó que se encuentra enemistada con Ivanka Trump, hija y asesora presidencial de Donald Trump.



Las primeras hijas compartieron por varios años una sincera amistad, misma que lograron conservar cuando sus padres se enfrentaron por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones generales de 2016.



Sin embargo, Chelsea decidió romper relaciones con Ivanka tras el respaldo de esta a las polémicas políticas de su padre, como la separación de niños de sus padres indocumentados en la frontera, la oposición a la comunidad LGTB o la reciente inauguración de la embajada estadounidense en Israel.

"Es adulta, tiene 36 años y puede tomar decisiones por sí misma. Somos responsables de nuestras elecciones. En el año 2008 yo estaba muy orgullosa de apoyar a mi madre, pero no estaba de acuerdo con ella en algunas cosas, especialmente en su oposición al matrimonio LGTB. Nunca defendí esa posición, porque no era lo que creía que era lo correcto", dijo Chelsea en declaraciones a The Guardian.

Chelsea también se refirió al papel de Ivanka en la inauguración de la embajada de EEUU en Israel, afirmando que la asesora presidencial es "cómplice" de la decisión del mandatario estadounidense que saldó con la muerte de más de 60 palestinos en una sangrienta jornada de protestas contra EEUU en Gaza.

La hija del ex presidente Clinton también criticó el nepotismo en la administración de Trump.

"Con la excepción de Barron (hijo menor de Trump), el resto de la familia son adultos y han tomado la decisión de trabajar en esa Administración. El presidente debería contratar a quien esté mejor cualificado. No creo que muchas de las personas que ha contratado sean las mejores para hacer esos trabajos", agregó Chelsea afirmando que si su madre hubiese sido electa presidenta, no hubiese trabajado para ella.

"No solo quiero una administración que no sea vengativa, corrupta y que se concentre en hacer la vida más fácil para millones de estadounidense, sino que también quiero un gobierno competente", afirmó en referencia al cargo de Ivanka y su esposo, Jarred Kushner, como asesores presidenciales..

Ivanka, que avivó la polémica sobre la suerte de los niños migrantes separados de sus padres tras entrar ilegalmente en Estados Unidos, al publicar una foto con su hijo en Twitter, aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de su ahora ex amiga.