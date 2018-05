Investigan salvaje golpiza de policía a joven en bikini en EEUU

Nueva Jersey, Estados Unidos

La policía estadounidense investiga el violento arresto de una mujer en la playa de Wildwood, Nueva Jersey, luego de que se viralizara un video que muestra a un oficial golpearla repetidamente en la cabeza, según informaron este lunes medios locales.

La víctima fue identificada como Emily Weinman, de 20 años. La joven fue arrestada el pasado sábado y acusada de asalto agravado contra un oficial de la policía, por escupirle en el rostro además de resistencia al arresto, obstrucción y posesión de alcohol por ser menor de edad.

El incidente quedó registrado en un video que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales.

Las imágenes muestran a tres agentes sometiendo a Weinman en la arena, mientras un oficial la golpea repetidamente en la parte posterior de la cabeza.

La agredida relató en su cuenta de Facebook que ella y su amiga fueron cuestionadas por dos oficiales por consumir bebidas alcohólicas siendo menores de edad.

Agregó que tomó la prueba de alcoholemia que resultó negativa. Sin embargo, según denunció, los agentes la siguieron para multarla. "Les pregunté si no tenían algo mejor que hacer como policías que detener a las personas menores de edad por beber en la playa, diciéndoles que están pasando cosas mucho más serias", dijo Weinman.

"El policía me dijo: 'Te iba a dejar ir, pero ahora te multaré' y me preguntó mi nombre".

Lea más: La foto de Ivanka Trump que desató la ira de los inmigrantes

La joven afirmó que se negó a darle su nombre al agente, por lo que éste procedió a arrestarla.



"El policía me tiró al suelo y me golpeó en la cabeza. En ese momento me desmayé y luché de cualquier forma posible tratando de levantarme y alejarlo de mí", agregó.



Tras la indignación causada por el video, el Comisionado de Seguridad Pública de Wildwood, Tony Leonetti, afirmó que fue la joven quien agredió primero a uno de sus oficiales al patearlo en la ingle y luego huir, algo que no se observa en el video.

La policía de Nueva Jersey inició una investigación sobre el incidente mientras que los oficiales involucrados fueron reasignados a tareas administrativas.