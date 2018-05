Toda la Caravana Migrante ya entró a EEUU para pedir asilo

California, Estados Unidos.



El 100% de personas de la Caravana Migrante, integrada en su mayoría por hondureños, que llegó a la frontera de Estados Unidos para entregarse a las autoridades de ese país y pedir asilo, ya ingresaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para presentar sus solicitudes.



En total fueron 228 los migrantes recibidos, informaron los activistas que los acompañan. La mayoría son madres con sus hijos menores de edad procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Atravesaron en bus, tren y caminando el territorio mexicano hasta llegar al puerto de entrada de San Ysidro para ingresar por San Diego, California.



Integrantes de la caravana llegaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego con el objetivo de solicitar asilo en ese país.



Se dio a conocer que un centenar de personas que viajaron hasta este lugar con la caravana optó por quedarse en algún albergue para migrantes en México, en donde analizarán sus futuras opciones, una de ellas presentarse en el puerto internacional para una petición de refugio.



Miembros del grupo Pueblo sin Fronteras anunciaron que será levantado el campamento hecho en las afueras del cruce peatonal entre Tijuana, México, y San Diego, California.



Allí dormían los migrantes, pero al haber ingresado todos a EEUU ya no es necesario.



Ahora solo les queda esperar a que sus casos sean evaluados y se defina si les otorgan el asilo o son deportados.



Los expertos advierten que los procesos para decidir si se aprueban o rechazan las solicitudes de refugio pueden extenderse semanas o en algunos casos meses. La decisión final recae en un juez de inmigración.



Si un oficial en la garita estima que la solicitud procede y, por ende, el caso pasa a una corte de inmigración, el migrante sería trasladado a un centro de detención, ya sea en el sur de California o en otros estados, y en algunos casos se podría conceder una libertad condicional con un grillete electrónico.







Solidaridad



Un grupo de activistas, en su mayoría anglosajones, abrió las puertas de sus hogares para dar refugio y bienvenida a los integrantes de la caravana de migrantes que lograron ingresar a EEUU.



Esto para demostrar que “no todos piensan como Donald Trump”, presidente de Estados Unidos. “Crecí aprendiendo el valor de la hospitalidad. Para mí se trata de quiénes somos como país”, dijo Heather Cronk, activista y codirectora de la organización Showing Up for Racial Justicie, que impulsa una campaña para mostrar que Estados Unidos tiene la tradición de ayudar a los migrantes.