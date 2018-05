La vuelta a casa sería "la muerte" afirman migrantes en la Caravana

El regreso a su país no es una opción que esté en los planes de los últimos miembros de la Caravana migrante que aún conservan la esperanza de que su petición de asilo sea revisada por las autoridades fronterizas estadounidenses.



"Regresar sería como ir una muerte segura", dijo a Efe David, un hondureño de 28 años que salió hace seis meses de su país y quien ve cerca pero igual lejos la posibilidad de entrar a Estados Unidos.



Con salidas intempestivas de sus países, muchos de ellos obligados por la creciente violencia, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños transitaron por México sin un plan "B" pero conforme transcurrió su marcha fueron analizando sus opciones.



"Aquí no tenemos ningún plan, creo que si Donald Trump nos negara el refugio, iremos a una muerte segura en nuestro país", reforzó.



En un principio, los 1.500 integrantes del llamado "Viacrucis migrante" tenían como destino Tijuana, frontera mexicana con Estados Unidos, pero se dispersaron de forma paulatina desde su llegada a la ciudades de Puebla y México, en el centro del país.



En esa etapa, decenas de centroamericanos comenzaron a improvisar y a tomar decisiones sobre la marcha.



Algunos, advirtiendo las dificultades de la travesía y anticipando la negativa en la respuesta final, decidieron no continuar y solicitaron permisos para permanecer en México.



No fue el caso de David, quien llegó el jueves de la semana pasada a Tijuana con el primer grupo de 150 migrantes, el segundo, de unos 200, arribó el viernes en lo que representó un primer triunfo para la Caravana.



Tras la llegada, los migrantes vivieron días de incertidumbre, sensación que se transformó en esperanza cuando el pasado lunes se dio la recepción de los primeros en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el cruce de San Ysidro.



"Salimos de Honduras por miedo, vivo en un país de miedo donde hay mucha violencia y los pandilleros nos tiene dominados, por eso salimos huyendo", recordó David.



El hondureño, quien llegó solo a la caravana en Tapachula, Chiapas, siente que está muy cerca de lograr su objetivo.



"Hemos estado en el campamento (en la garita de San Ysidro) porque queremos 'meter' presión para que nos dejen pasar, los que quedamos, una decena, vamos ir a un albergue, somos pocos y tenemos confianza de que se pueda dar la última entrega", contó.



Seguro de que iniciará su proceso de asilo y posteriormente será aceptado, David está ansioso por comenzar una nueva vida en Estados Unidos donde lo único que sabe es que "me podré a trabajar para ayudar a mis seres queridos y como siempre eso es una vía segura".



El último grupo de los más de 200 inmigrantes que llegaron a la frontera para extender una petición de asilo se entregó este jueves a las autoridades estadounidenses, informaron los activistas que los acompañan.



Los organizadores de la caravana recibieron la información de que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. recibirían en el transcurso de este día al grupo restante, compuesto por más de 70 centroamericanos, en su mayoría provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala.



La cifra completaría el total de 228 inmigrantes que en el último mes hicieron el trayecto desde la frontera sur de México hasta el puerto de entrada de San Ysidro, en el sur de California. EFE