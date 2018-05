EEUU ya recibió el 70% de pedidos de asilo de la caravana

California, Estados Unidos.



Las autoridades de Estados Unidos ya han recibido un 70% de las solicitudes de asilo de los migrantes de la caravana que llegó a la frontera de Tijuana, México, con San Diego, California, con la esperanza de encontrar refugio en territorio estadounidense.



La mayoría de integrantes de la caravana que están pidiendo asilo son hondureños, según datos de organizaciones que han apoyado a los migrantes en su lucha.



En total ya son más de 150 migrantes de la caravana de Centroamérica los que se han entregado a autoridades estadounidenses para que su solicitud de asilo sea estudiada, reportaron las organizaciones.



Ayer por la mañana, a los organizadores de la caravana que atravesó México los agentes fronterizos les notificaron que aceptarían a 70 personas más.



Esta es la cantidad más alta que han recibido en un solo turno desde que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza empezó a ingresar solicitudes de los migrantes centroamericanos el pasado lunes.



Con los 70 migrantes recibidos ayer, a quienes se les ingresó su solicitud de asilo, suman 158 personas las de la caravana, incluyendo madres con sus hijos, que ya han sido atendidos por autoridades estadounidenses en cuatro días.



Los migrantes que esperan ser atendidos acampan para no perder su lugar en la fila.



Aún quedan cerca de 75 personas que esperan ser atendidas.



De ellas, 50 están aguardando su turno en un campamento instalado a las afueras del cruce peatonal de San Ysidro, entre Tijuana, México, y San Diego, California



Mientras que otros 25 están en albergues para migrantes en México, dijeron activistas del grupo Pueblos sin Fronteras.



El pasado miércoles, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, envió 18 jueces más y asistentes y 35 asistentes de fiscales estatales para procesar las solicitudes de asilo de los integrantes de la caravana denominada Viacrucis Migrante.



Drama



Desde la noche del domingo pasado, decenas de migrantes, en su mayoría mujeres y niños de Honduras, Guatemala y El Salvador, acampan a las afueras del cruce peatonal fronterizo de San Ysidro.



Pese a que se ha recomendado esperar en albergues cercanos a la zona, los grupos han optado por mantenerse a la intemperie para evitar perder su lugar en la fila que hacen para pasar a ingresar sus pedidos de asilo.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció a la llegada de la caravana que deberían esperar en México mientras se liberaba espacio en el puerto de entrada para procesar sus solicitudes de refugio.



En el año fiscal 2016 se recibieron 65,218 solicitudes de asilo, de las cuales se aceptaron 8,726, conforme a estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



El resto de las peticiones fueron denegadas, abandonadas o retiradas, entre otras circunstancias no especificadas dentro de los números oficiales.



Derecho



Amnistía Internacional aseguró ayer que es un derecho de toda persona solicitar asilo, sin importar su lugar de procedencia.



Representantes de la organización consideraron que eso no debe ser visto como un crimen.



La caravana Viacrucis Migrante comenzó su trayecto con unas 1,500 personas en Tapachula, México, hace unas semanas.



La caravana atrajo la atención del presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió endurecer las leyes, lo que de hacerse dificultaría que se dé asilo a personas indocumentadas.



Además, envío a elementos de la Guardia Nacional para vigilar la frontera.



El pasado lunes trascendió que agentes de Estados Unidos detuvieron a 29 migrantes por entrar ilegalmente a ese país. De los 29 capturados se interpuso cargos penales contra 11 de ellos, de los que seis son hondureños. Todos ellos permanecen detenidos en Estados Unidos.