Pekín instala misiles en islas del mar de China

Pekín, China.



China reiteró ayer su derecho a construir instalaciones de “defensa” en el disputado mar de China Meridional, aunque no confirmó las informaciones sobre la instalación de nuevos misiles en islas artificiales de la región.



Washington advirtió que Pekín puede enfrentar “consecuencias” no especificadas por su militarización del mar de China Meridional, y dijo que abordaría esta cuestión con el país asiático.



El canal de televisión CNBC dijo el miércoles que las Fuerzas Armadas chinas habrían instalado armamentos defensivos antibuques y tierra-aire en el último mes en puestos de avanzada reivindicados por Vietnam y Filipinas, citando fuentes cercanas a la inteligencia estadounidense.



Si se confirma esta información, podría provocar nuevas tensiones entre los países litoraleños de esta vasta región marítima.



La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, interrogada ayer, no confirmó ni desmintió el despliegue.



“Las construcciones pacíficas de China en el archipiélago de Spratleys, inclusive el despliegue necesario de instalaciones de defensa del territorio nacional, tienen por objetivo proteger la soberanía y la seguridad de China”, aseguró Hua Chunying. “Los que no tienen intención de violar (esta soberanía) no tienen razón de inquietarse”, agregó.



China reivindica por razones históricas numerosas islas y arrecifes del mar de China Meridional. Los países vecinos (Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi) tienen reivindicaciones rivales. Pekín apoya sus pretensiones de soberanía ampliando y reforzando los islotes y arrecifes que controla. Construye allí instalaciones civiles así como pistas.