Protestas violentas en Nicaragua dejan seis estudiantes heridos

Managua, Nicaragua.

Al menos seis heridos dejó este jueves un ataque perpetrado por grupos de choque y policías contra estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) de Nicaragua desde que iniciaron las protestas hace más de dos semanas, que han dejado al menos 45 muertos.



"A la una de la madrugada fueron atacados los muchachos por la policía", declaró a la prensa Scarleth Espinoza, portavoz del movimiento estudiantil "19 de abril" que ha encabezado las protestas en Nicaragua.



"Aprovecharon los policías para entrar (al recinto universitario) y atacarnos en conjunto con las otras turbas de civiles, posiblemente sean de la Juventud Sandinista", denunciaron horas después en rueda de prensa otros estudiantes que no revelaron sus nombres.



Los estudiantes confirmaron que el ataque dejó "seis heridos, uno de ellos de gravedad", que fue trasladado a un hospital privado luego que un centro público rehusó atenderlo.



Los jóvenes dijeron que "después de este ataque" no hay "seguridad para ir a un diálogo" con el gobierno de Daniel Ortega.



No se puede dialogar "con alguien (un presidente) que manda a su policía a perseguir estudiantes que se han revelado a su régimen", dijeron.



Ortega propuso un diálogo nacional para superar la crisis desatada por las protestas que estallaron contra una reforma a la seguridad social pero que devinieron en un cuestionamiento a la falta de libertad en el país.

El miércoles, el movimiento estudiantil dio un ultimátum al gobierno para que antes del 8 de mayo integre una comisión independiente para investigar las muertes en las protestas con la participación de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.



Si no acepta, "sabrá el gobierno que el pueblo se va a levantar" de nuevo, advirtieron los universitarios.



Al menos 45 muertos dejaban hasta este jueves las violentas protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).