Video: Kim Jong-un "defiende" a su esposa de fotógrafo

Seúl, Corea del Sur.

Kim Jong Un se mostró como un esposo protector al despejar el paso a la primera dama norcoreana Ri Sol Ju durante la histórica cumbre celebrada entre Seúl y Pyongyang el pasado viernes.

El líder norcoreano fue captado empujando a un fotógrafo que bloqueaba el paso a su esposa y la primera dama surcoreana, Kim Jung-sook en la Casa de la Paz en la frontera desmilitarizada.

Ri Sol-ju, de 28 años de edad, acompañó a su esposo a la primera cumbre entre los líderes de las dos Coreas, donde el mandatario surcoreano Moon Jae-in y Kim, protagonizaron una cumbre cargada de emotividad y de gestos destinados a escenificar un acercamiento, con el que ambos mandatarios quieren dar el primer paso hacia la reconciliación.



La esperada e histórica cumbre arrancó con una primera imagen para el recuerdo, el instante en que el líder del Norte cruzó a pie la militarizada frontera y pisó territorio surcoreano -un hecho nunca visto hasta ahora- y estrechó la mano al presidente del Sur.

Moon y Kim mantuvieron un emotivo encuentro durante el cual intercambiaron algunas palabras, bromearon y cruzaron a ambos lados de la línea divisoria en varias ocasiones cogidos de la mano, todo ello en el único punto de la demarcación donde las tropas del Norte y el Sur se ven cara a cara.

