El Episcopado nicaragüense prepara diálogo para superar crisis sociopolítica

Managua.



El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes afirmó hoy que la Conferencia Episcopal, invitada a ser mediadora y testigo de un diálogo nacional para superar una crisis sociopolítica que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas en Nicaragua, está preparando las condiciones para iniciar esas negociaciones.



"Los obispos nos estamos reuniendo, estamos consultando y estamos compartiendo", dijo el también arzobispo de Managua a periodistas, tras oficiar una misa.



El diálogo, convocado por el Gobierno de Daniel Ortega y la empresa privada para superar el conflicto que ha causado al menos 42 muertos, aún no tiene fecha de inicio.



El Episcopado nicaragüense anunció este sábado que dará un mes de plazo al Gobierno de Ortega para que cumpla los acuerdos de un eventual diálogo nacional, y en el que participarían la empresa privada y otros sectores no anunciados, con el fin de superar la crisis sociopolítica que atraviesa este país.



Los estudiantes universitarios, que lideraron las manifestaciones contra el Gobierno y aprobaron unirse a un diálogo con Ortega, están condicionando ese foro a una "investigación inmediata" por la muerte de sus compañeros.



"No es una cosa tan fácil, hay que ir preparándola bien sobre todo cuando se habla de un diálogo nacional", reconoció este martes Brenes, que hizo un llamado a las familias nicaragüenses a la paz.



"Nadie quiere la violencia, todos queremos verdaderamente la paz y queremos ir construyendo un país en el cual nos respetemos los unos a los otros", abogó.



Sostuvo que "parte de la misión de nosotros, como obispos y la gran misión de la Iglesia (católica), es ser la gran promotora de la paz".



Nicaragua está pendiente del diálogo que en próximas fechas, todavía sin especificar, protagonizarán el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), con la Conferencia Episcopal como mediadora.



Desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 42 muertos y un total de 48 desaparecidos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias incrementan esta cifra hasta las 63 víctimas.



Nicaragua atraviesa una crisis que hoy cumple catorce días, debido a multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a unas medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.