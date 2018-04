EEUU rechaza ingreso de caravana de migrantes

California, Estados Unidos.



Pese a las amenazas de Donald Trump, al menos 200 centroamericanos, la mayoría hondureños, de la caravana migrante que se inició a finales de marzo llegaron ayer a la frontera entre Tijuana y California, donde las autoridades rechazaron el ingreso de un primer grupo de indocumentados.



Los dirigentes de la caravana que enfureció a Trump eligieron los 50 casos más vulnerables para que entraran primero al punto fronterizo y comenzaran los trámites para pedir asilo con el argumento de sufrir violencia en sus lugares de origen.



Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció que no procesaría solicitudes de asilo de los miembros de la Caravana del Viacrucis del Migrante en la garita de San Ysidro, California, porque su capacidad de atención estaba ya al 100 por ciento.



El jefe de CBP, Kevin McAleenan, señaló que los miembros de la caravana “tienen que esperar en México conforme los agentes trabajan para procesar aquellos que están dentro de nuestras instalaciones”.







Los migrantes intentarán cruzar nuevamente este lunes, según explicó Gina Garibo, coordinadora de la organización Pueblo sin Fronteras, que los acompañó durante el trayecto. “El plan es que todo el grupo se acerque a la frontera, y de ahí, de acuerdo con las posibilidades de atención de parte de las instituciones de EE UU, vayan pasando uno a uno o de grupo en grupo”, señaló.



Las personas que no fueron atendidas regresaron a los albergues habilitados en la zona cercana a la línea internacional en el centro de Tijuana para reorganizarse y seguir intentando cruzar la frontera por el mismo puerto, o bien efectuar el procedimiento de solicitud de asilo a través de otro punto.







Separación



Sobre la preocupación de que algunas familias pudieran ser separadas durante el proceso, Garibo explicó que conforme a la normatividad de las instituciones estadounidenses las familias no pueden ser separadas.



“Pero en la práctica vemos que sucede, muchas personas tienen miedo porque no quieren separarse de las familias. Buscamos medidas legales para que no ocurra, pero es una decisión de las autoridades migratorias” de EE UU, añadió. Un hondureño, de nombre Edwin y de 16 años, quien salió de su país en enero junto con su madre y dos hermanos, recordó que fueron “amenazados, nos querían golpear, matar o robar, pero ya llegamos hasta aquí y no podemos rajarnos”.



Otro hondureño, Nefi Hernández, afirmó sentirse “nervioso” tras arribar finalmente a EEUU. Él planea pedir asilo junto con su esposa y su hija.







Protesta



Cientos de migrantes se manifestaron en Tijuana, respaldados por simpatizantes a uno y otro lado de la frontera con Estados Unidos.



Dos contingentes estuvieron en el área de playas de Tijuana, donde el cerco fronterizo se interna en las aguas del Pacífico.



Los grupos, separados por unos 30 metros, estuvieron integrados por unas 100 personas del lado estadounidense y por unas 500 en el mexicano. Algunos de los migrantes se subieron a la valla fronteriza, en un gesto calificado como irrespetuoso por los simpatizantes de Trump.