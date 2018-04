La ONU solicita fondos para los migrantes de Venezuela en Colombia  

Roma, Italia.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó a la comunidad internacional 46 millones de dólares para dar asistencia alimentaria a cerca de 350.000 migrantes que han entrado a Colombia provenientes de Venezuela, indicó este jueves la entidad de Naciones Unidas.



El PMA, un programa especializado de la Organización de Naciones Unidas con sede central en Roma, va a lanzar un plan de ayuda urgente de ocho meses de duración para los migrantes más vulnerables de esas zonas fronterizas.



"Muchos de ellos no cuentan con los medios para sustentarse", denunció la entidad en un comunicado.



El gobierno colombiano calcula que cerca de 1 millón de venezolanos han cruzado la frontera, de los cuales 660.000 se han quedado en Colombia, precisa la nota.



Según estimaciones del PMA, el 90% de esos migrantes no sabe si tendrá comida para el día siguiente.



"Necesitamos urgentemente fondos para poder brindar ayuda vital a las familias de migrantes que han dejado sus hogares atrás. También tenemos que apoyar a las comunidades de acogida, muchas de ellas son pobres, las cuales han demostrado una gran generosidad a pesar de ser las más afectadas", explicó Miguel Barreto, director regional del PMA para América Latina y el Caribe.



Colombia anunció a inicios de abril nuevos controles migratorios y de seguridad en la frontera con Venezuela ante la oleada de migrantes que han llegado en los últimos meses huyendo de la crisis en su país.



El gobierno colombiano comenzó este mes a registrar a los migrantes venezolanos y solicitó a Naciones Unidas que elabore un plan integrado de respuesta a la crisis, en el marco del cual el PMA gestionará la seguridad alimentaria del migrante.



La entidad, especializada en distribución de alimentos en zonas de crisis y que trabaja con refugiados de larga duración y personas desplazadas en todo el mundo, proporcionará alimentos en particular a mujeres y niños, precisa en el comunicado.



El plan incluye también ayuda para las comunidades indígenas, afectadas por la llegada masiva de migrantes, que en algunas áreas representan más de la mitad de la población local, advierte la entidad.